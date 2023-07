Sciensano na overlijdens op Tomorrowland: ‘Geef festivalgangers de kans om hun drugs te laten testen’

In de afgelopen elf jaar vielen al zes sterfgevallen op Tomorrowland te betreuren. Bij vier van hen werd een duidelijke link met drugs aangetoond. Vorig weekend stierf een 26-jarige medewerker op de crewcamping, dit weekend overleed een 35-jarige festivalganger uit Thailand. De autopsie moet nog duidelijkheid brengen over de precieze doodsoorzaken.

De festivalorganisatie benadrukt al veel te doen om drugs te bannen, maar botst ook op limieten. “We controleren festivalgangers bij het binnenkomen, maar we kunnen niet beginnen met naaktfouilleringen. Het moet haalbaar blijven”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Er worden al goede inspanningen geleverd volgens Sciensano, maar toch pleit het gezondheidsinstituut voor nog meer preventie en educatie. Het stelt daarbij ook een opvallende maatregel voor: “Doe aan harm reduction door festivalbezoekers bijvoorbeeld de kans te geven om drugs te laten testen of controleren en een praatplatform te voorzien”, zegt Margot Balcaen van het Belgian Early Warning System on Drugs van Sciensano in Gazet van Antwerpen.

“Veel gebruikers weten vaak niet wat ze kopen en dan bestaat het risico dat het onveilig wordt”, zegt Belcaen. “Ook waarschuwen over bepaalde schadelijke drugs die op het terrein de ronde doen via dynamische borden, kan preventief werken.”

Dergelijke drugtestcentra zijn in Nederland intussen al ingeburgerd. Zo’n schadebeperkend drugsbeleid “vraagt een intensieve samenwerking tussen volksgezondheid, politiediensten en sociaal werkers”. En daarvoor zijn meer middelen nodig, beseft Sciensano. “Maar als we het drugsprobleem – en dat reikt verder dan alleen de festivalweides – echt willen aanpakken, moeten we het stigma errond verlagen of zelfs weghalen.”

Wie betaalt?

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) vindt preventief testen van drugs op festivals alvast “zinvol”, zegt hij in De Standaard. “Dat zou zeker nuttig zijn. Maar ik vind niet dat je de maatschappij kan vragen om voor de kosten op te draaien. Als overheid zou ik de festivals verplichten een budget te voorzien om dat soort tests te voorzien. Of anders moet de gebruiker de test zelf betalen. Wie een ticket voor Tomorrowland kan betalen, kan de extra kosten voor die test er zeker bijnemen.”