Schutter Hamburg was voormalig lid van Jehova’s Getuigen: 8 doden, onder wie ongeboren kind

Wat is er gebeurd?

In de Duitse stad Hamburg, in de noordelijke wijk Alsterdorf, vond donderdagavond een schietpartij plaats op een bijeenkomst voor Jehova’s Getuigen. Een speciale eenheid van de oproerpolitie was toevallig in de buurt toen de politie rond 21.15 uur een melding kreeg over schoten. Toen agenten het gebouw binnengingen, troffen ze meerdere doden en gewonden aan. Vervolgens hoorden ze een schot, waarna de agenten op de bovenverdieping het lichaam van de mogelijke dader vonden, zo meldt de politie vrijdagmiddag op een persconferentie.

Er waren zo’n vijftig mensen op het evenement aanwezig en als er niet zo snel was gehandeld, hadden er meerdere slachtoffers kunnen vallen, zegt Andy Grote, senator van Hamburg.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

Bij de schietpartij zijn in totaal acht mensen om het leven gekomen, waaronder de dader, zo bevestigt de Duitse politie vrijdagmiddag. Behalve de schutter gaat het om vier mannen en twee vrouwen tussen 23 en 60 jaar oud en ook een ongeboren meisje “van 28 weken oud”, zegt Thomass Radszuweit van het openbaar ministerie. De moeder van het kind heeft het schietincident overleefd.

Acht mensen zijn gewond geraakt, van wie vier zwaargewond. Zo’n twintig mensen konden zonder verwondingen in veiligheid gebracht worden. Alle slachtoffers hebben de Duitse identiteit, behalve twee gewonde vrouwen. Zij komen uit Oekraïne en Oeganda.

Beeld dpa

Wat weten we over de dader?

De vermoedelijke dader is de 35-jarige Philipp F., een vrijgezel met de Duitse nationaliteit die sinds 2014 in Hamburg woonde en werkte. Hij stond niet op de radar van politie en gerecht, en was legaal in het bezit van het halfautomatisch pistool waarmee hij de bloedige schietpartij pleegde. Het wapen stond sinds december vorig jaar op zijn naam geregistreerd, en hij had als sportschutter een wapenvergunning.

Philipp F. was een voormalig lid van de gemeenschap van Jehova’s getuigen in Hamburg. Hij verliet die gemeenschap “vrijwillig, maar niet in de beste sfeer”, luidde het. Volgens politiechef Martin Meyer was er een anonieme tip binnengekomen dat Philipp F. mogelijk niet geschikt was om met wapens om te gaan op basis van een niet-gediagnosticeerde psychische aandoening. Daarop gebeurde er een controle, maar die gaf geen aanleiding tot bijkomende maatregelen. De schutter is afkomstig uit de deelstaat Beieren en had een opleiding als bankmedewerker genoten.

Het gebouw waar de Jehova's Getuigen een vergaderplaats hebben. Beeld AP

Tijdens de aanval schoot de schutter negen magazijnen met kogels leeg, bij een huiszoeking in zijn appartement zijn nog eens vijftien volle magazijnen gevonden.

Senator Grote sprak over “de ergste misdaad in de recente geschiedenis” van Hamburg. De politie gaat uit van een zogenaamde ‘Amoktat’, een moordpartij die door een eenling wordt gepleegd die meestal uit persoonlijke drijfveren handelt. Er zijn geen aanwijzingen voor een extremistisch motief.

Beeld REUTERS

Hoe wordt er gereageerd?

Duits bondskanselier Olaf Scholz, tussen 2011 en 2018 nog burgemeester van Hamburg, heeft het op Twitter over “verschrikkelijk nieuws uit Hamburg”. Meerdere leden van de Jehova’s Getuigen zijn het slachtoffer geworden “van een brute daad van geweld”. “Mijn gedachten zijn bij hen en hun dierbaren. En bij de veiligheidstroepen die een moeilijke operatie hebben uitgevoerd.”

Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 10 maart 2023

Ook de Franse president Emmanuel Macron zegt verbijsterd te zijn na het “verschrikkelijke nieuws uit Hamburg. Ik betuig de deelneming van Frankrijk aan de familieleden van de slachtoffers en aan al onze Duitse vrienden. Onze gedachten zijn bij hen”.

De burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher, spreekt op Twitter zijn ontzetting uit over de schietpartij. “De berichten zijn schokkend”, schrijft hij. “Mijn diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. De hulpdiensten werken keihard om de daders op te sporen en de achtergrond op te helderen.”

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung des / der Täter & der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg. https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) 9 maart 2023

De Duitse tak van de Jehova’s Getuigen zegt in een verklaring “diep bedroefd” te zijn over de aanval op de leden. Ze spreken van een “verschrikkelijke aanval” na een religieuze dienst in Hamburg. De Jehova’s Getuigen zijn een gesloten christelijke groep met een eigen interpretatie van de Bijbel. Aanhangers geloven dat het einde der tijden nabij is en dat zij zijn aangewezen om gered te worden. Wereldwijd zijn er zo’n 8 miljoen Jehova’s getuigen, in Duitsland zijn het er ongeveer 200.000.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

Beeld via REUTERS

