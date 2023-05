Schutter doodt acht mensen aan winkelcentrum in Texas, politie schiet dader neer

De schietpartij vond plaats aan Allen Premium Outlets, een winkelcentrum in Allen, een stad met ongeveer 100.000 inwoners op zo’n 40 kilometer ten noordoosten van Dallas. Een agent die ter plaatse was voor een niet-gerelateerd incident hoorde de geweerschoten en rende eropaf. Hij kon de schutter “neutraliseren”, meldt de politie van Allen.

Negen mensen werden met schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis, maar voor twee van hen kwam alle hulp te laat. Zeven mensen worden nog verzorgd: drie zijn kritiek, vier mensen zijn stabiel, zegt brandweercommandant Jonathan Boyd. De gewonden zijn tussen vijf en 61 jaar oud. In totaal vielen er tot nu toe negen doden, met inbegrip van de schutter.

Volgens ooggetuigen was dat de schutter volledig in het zwart gekleed en droeg hij tactische uitrusting. Hij zou lukraak op voorbijgangers geschoten hebben. CNN meldt dat hij een soort van AR-15-aanvalswapen gebruikte.

Over de identiteit en het motief van de schutter is voorlopig nog niets bekend.

Toen de schutter het vuur opende, vluchtten mensen alle kanten uit en verschuilden ze zich in winkels in het shoppingcenter. Agenten hebben het hele complex geëvacueerd.

Beeld Getty Images

Dit jaar vonden er al 198 massaschietpartijen plaats in de VS, meldt het Gun Violence Archive. Dat zijn schietpartijen waarbij vier of meer mensen gewond raken of gedood worden, de schutter niet meegerekend, stelt de non-profitorganisatie.

De voorbije jaren heeft Texas de wapenwetgeving versoepeld. Sinds 2021 mogen Texanen die legaal een vuurwapen bezitten, dat in het openbaar dragen zonder daarvoor een vergunning of training nodig te hebben.

Vorige week doodde een man in Texas vijf van zijn buren, omdat ze hem hadden gevraagd om op te houden met de schietoefeningen in zijn tuin, die hun baby wakker hielden.

Op 24 mei 2022 schoot een schutter 19 kinderen en twee leerkrachten dood op een basisschool in Uvalde, een stadje in het zuiden van Texas.