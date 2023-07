Schuldenberg lokale besturen groeit voor het eerst in tien jaar tijd

Sinds de piek van bijna 10,2 miljard euro in 2013 slaagden de gemeenten er jaar na jaar in hun openstaande schulden te laten dalen. Behalve de invoering van strenger financieel toezicht is ook de overname van schulden bij gemeentefusies een verklaring. De forse inspanning van de stad Antwerpen droeg sterk bij aan het totaalplaatje.

De opeenvolging van crisissen en de investeringsspurt in de aanloop naar de lokale verkiezingen verklaren de stijging in 2022. In meer dan een derde van de gemeenten steeg de schuld per inwoner vergeleken met eind 2021. In tien gemeenten gaat het om meer dan een verdubbeling. Belangrijk is wel dat de lokale schulden ten opzichte van de ontvangsten blijven dalen en dat steden en gemeenten het qua schuld stukken beter doen dan andere beleidsniveaus.

In de helft van de gemeenten bedraagt de schuld minstens 960 euro per inwoner. Nergens is ze 0. Naar boven toe zijn er uitschieters met meer dan 3.000 euro per inwoner. Drie centrumsteden met een burgemeester van Open Vld-signatuur springen in het oog: Oostende, Mechelen en Gent. Middelkerke is per inwoner de schuldenkampioen, al heeft de gemeente ook veruit de beste autofinancieringsmarge.