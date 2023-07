‘Schrijf maar op dat we doodgaan van de hitte’: 9 topverhalen van deze week

We hebben 9 De Morgen-verhalen van de voorbije week uitgekozen die u dit weekend kan lezen.

1. Belgische stenen die CO₂ eten, maken van uw huis een opslagplaats van koolstof: ‘We krijgen van overal ter wereld vragen’

De cementindustrie is een belangrijke uitstoter van broeikasgas. Met stenen zonder cement – die geen CO₂ uitstoten, maar opnemen – zorgt Orbix ervoor dat de baksteen in onze maag het klimaat geen zure oprispingen bezorgt.

Lees hier.

Beeld Wouter Van Vooren

2. ‘Ik drink al drie maanden niet meer. Ik verstop me nergens meer achter’: Julia van Baaren, dochter van Anita Witzier

“Wat een schoonheid!”, kopten Nederlandse magazines toen Julia van Baaren in 2016 op de rode loper verscheen naast haar moeder Anita Witzier (61), bij ons bekend als de presentatrice van het iconische Tien voor taal. Wat ze niet zagen, was dat Julia op dat moment met een eetstoornis worstelde. In haar pas verschenen boek Jules vertelt ze wat haar naar de rand van de afgrond dreef, over de eetbuien en de vlucht in drank en drugs. “Als kind vroeg ik me al af: wat is de zin van het leven als we toch doodgaan?”

Lees hier.

Beeld Robin De Puy

3. Freya Van den Bossche: ‘Extreemrechtse figuren zijn fabels over Conner beginnen te verspreiden, maar het kwam niet alleen uit die hoek’

Na een periode van tien jaar in de schaduw treedt Freya Van den Bossche (48) opnieuw in de spotlights. De ex-minister van Vooruit, die haar mandaat als Vlaams Parlementslid combineert met een job als psycholoog, bezit nog steeds het vuur der verontwaardiging: over de wachtlijsten in de jeugdzorg, de kritiek op de ‘flinkse’ voorstellen van Vooruit en de geruchtenmolen over Conner Rousseau. “Als deze regering er niks meer van bakt, is het tijd voor vervroegde verkiezingen.”

Lees hier.

Beeld Saskia Vanderstichele

4. Met temperaturen tot boven de 42 graden grijpen Spanjaarden terug naar oplossingen uit de middeleeuwen

De acequias, een netwerk van waterkanalen dat meer dan 1.000 jaar geleden door de Moren in Spanje werd aangelegd, wordt vandaag nieuw leven ingeblazen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. “Enkele boeren van rond de 80 huilden omdat ze hadden gedacht dat ze het water nooit meer zouden zien stromen.”

Lees hier.

Beeld SAMUEL ARANDA / NYT

5. Moeten ouders strenger zijn bij het opvoeden? ‘Het is een mythe dat we onze kinderen te veel in de watten leggen’

“We pamperen onze kinderen veel te veel. Ze moeten opnieuw met regels en autoriteit leren omgaan”, zei professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB) afgelopen weekend in deze krant. Met die visie staat hij zeker niet alleen, maar experts zien geen bewijs dat ouders te soft zijn.

Lees hier.

Single Mum in a home environment home schools / helps her children with homework. Recognisable scene for parents in lockdown attempting to juggle a work / life balance during the Coronavirus pandemic. Beeld Getty Images

Terwijl Oekraïne en Rusland elkaar beschuldigen van een aanvalsplan op de kerncentrale van Zaporizja, blijft de situatie gespannen voor de inwoners van de nabijgelegen stad Nikopol. “We hebben onze gasmaskers klaargelegd.”

Lees hier.

Beeld Vincent Haiges

7. Hoe gevoelig ligt leeftijd op de Vlaamse televisie? Anne De Baetzelier pleit voor meer vrouwelijke vijftigers

Moeten ze vrezen voor hun job van bij de eerste rimpel die verschijnt? Vraag (voormalige) vrouwelijke tv-presentatrices of leeftijd een rol speelt in hun job, en het antwoord is zo goed als zeker ja. “Wie puur presenteert, moet er precies als eerste uit.”

Lees hier.

Beeld VTM

8. Italië kreunt onder helse temperaturen: ‘Schrijf maar op dat we doodgaan van de hitte’

Italië zucht onder een extreme hittegolf. Dinsdag stijgt de temperatuur op veel plekken tot boven de 40 graden. Vooral voor ouderen is dat een risico. “Ik kom pas morgen weer naar buiten.”

Lees hier.

Beeld REUTERS

9. De trage vooruitgang is volgens Oekraïense commandanten en soldaten te wijten aan één groot probleem: landmijnen

Terwijl Poetin dreigt het gebruik van clusterbommen, botsen Oekraïense soldaten aan het front op een ander gigantisch obstakel die hun tegenoffensief doet stokken: “Hele velden liggen er vol mee, overal.”

Lees hier.