‘Schotse premier Nicola Sturgeon treedt af’

Het is nog onduidelijk wanneer Sturgeon aftreedt en waarom. Ook wie haar zal opvolgen is nog niet geweten. Om 11 uur lokale tijd (12 uur Belgische tijd) zal ze de pers toespreken vanuit haar ambtswoning in Edinburgh.

Sturgeon is sinds november 2014 eerste minister voor de Scottish National Party (SNP), een links-nationalistische onafhankelijkheidspartij. In die functie volgde ze Alex Salmond op, die opstapte nadat een meerderheid van de Schotten in een referendum tegen onafhankelijkheid had gestemd.

Sturgeon heeft sinds de brexit van een nieuw referendum haar grootste prioriteit gemaakt. Inmiddels is ze de langstzittende premier van Schotland.

Een bron dicht bij Sturgeon vertelde de BBC dat ze er “genoeg van heeft”.

De laatste maanden stond Sturgeon onder grote druk over een nieuwe transgenderwet, die eind december is gestemd door het Schotse parlement. Die wet moet het eenvoudiger maken voor transgender personen om het geslacht in het paspoort te veranderen. Maar die wet stuit op verzet vanuit Londen, waar de conservatieve regering van premier Rishi Sunak haar macht wil gebruiken om de Schotse wetgeving te blokkeren. Dat zou een primeur zijn in de Britse geschiedenis. Ondanks die controverse wilde Sturgeon doorzetten met de transgenderwet, maar ook haar populariteit leed eronder.

Dit bericht wordt aangevuld.