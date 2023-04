Schotse marathonloopster moet brons afgeven nadat gps verklapt dat ze auto gebruikte

De aanvankelijk mooie prestatie van de 47-jarige huisarts krijgt zo een verrassende wending. Zakrzewski werd inmiddels gediskwalificeerd en het brons gaat nu naar een loopster genaamd Mel Sykes.

Wayne Drinkwater, de directeur van de GB Ultras race, kreeg naar eigen zeggen een tip binnen na de ultramarathon dat een loper een “onsportief, competitief voordeel had gebruikt tijdens het evenement”. Na onderzoek van gps-gegevens en verklaringen van deelnemers en medewerkers, was er geen twijfel dat Zakrzewski een voertuig gebruikte tijdens een deel van de loopwedstrijd. Zo zou ze op een gegeven moment een mijl (ongeveer 1,6 kilometer, red.) hebben afgelegd in slechts één minuut en 40 seconden. Ter vergelijking: dat is een snelheid van bijna 60 kilometer per uur.

Drinkwater zegt in een verklaring ook nog dat er een verslag van de diskwalificatie is ingediend bij de Trail Running Association, die de licentie voor het evenement verstrekt.

Ziek en moe

David Ovens, voorzitter van de Schotse atletiekbond reageerde alvast teleurgesteld bij Britse media: “Ik hoop dat er een onschuldige verklaring is en dat ze haar succesvolle carrière kan hervatten.”

Volgens Adrian Stott, een hardloopvriend die sinds het evenement in contact staat met Zakrzewski, was ze de avond voor de race aangekomen na een reis van 48 uur vanuit Australië. “De race ging niet volgens plan. Ze zei dat ze zich ziek en moe voelde tijdens de race en wilde afhaken”, aldus de vriend bij BBC News. “Ze heeft oprecht spijt van de commotie die ze heeft veroorzaakt.”

Het is een klein dieptepunt in het indrukwekkende lijstje van de 47-jarige Zakrzewski. Eerder dit jaar nog vestigde ze een wereldrecord op de Taipei Ultramarathon in Taiwan. Tijdens het WK 100 km won ze zilver in 2011 en brons in 2014 en 2015.