Schots premier Nicola Sturgeon wil nieuw referendum over onafhankelijkheid in 2023

“Moet Schotland een onafhankelijk land worden?” Die vraag wil Sturgeon op 19 oktober volgend jaar opnieuw aan de Schotten voorleggen. Sturgeon zei de regering in Londen om toestemming te zullen vragen voor het houden van een raadgevend referendum. Ze hoopt dat de Britse premier Boris Johnson instemt met een niet-bindende volksraadpleging.

De kans dat Sturgeon Johnsons goedkeuring zal krijgen, lijkt echter klein. De Schotten stemden in 2014 al eens tegen onafhankelijkheid: 55,3 procent koos er toen voor om bij de unie met de rest van het Verenigd Koninkrijk te blijven. Het referendum kwam er toen wel na een akkoord met de toenmalige Britse regering. Maar de huidige regering is tegen een nieuwe volksraadpleging gekant en zegt dat de Schotten al eens de kans hebben gehad zich uit te spreken.

In 2016 stemden de Schotten in het brexit-referendum echter in grote mate tegen de uitstap uit de Europese Unie, wat de situatie volgens Sturgeon fundamenteel heeft veranderd. Dat de brexit toch doorging, gaf het onafhankelijkheidskamp een nieuw argument voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk, aangezien het de enige manier is om Schotland opnieuw in de EU te krijgen.

Sturgeon en haar partij SNP (Scottish National Party) zetten bij de verkiezingen van vorig jaar dan ook fors op het thema in, met succes. De partij haalde net geen absolute meerderheid in het lokale parlement en regeert sindsdien samen met de Groenen, die ook voorstander van een nieuw referendum zijn.

Het nieuwe referendum zou om een zogenaamd “consultatief referendum” gaan, wat betekent dat een meerderheid aan ja-stemmen niet automatisch zou inhouden dat het land onafhankelijk zou worden, schrijft Sky News. Zowel het Schotse als het Britse parlement moet nadien nog het licht op groen zetten. Voor het geval Londen geen toestemming zal geven, stapt de Schotse regering naar het Britse hooggerechtshof om de wetmatigheid van een nieuw referendum te onderzoeken.