Schot met alarmpistool gelost binnen school in Anderlecht, politie nog op zoek naar gewapende man

Getuigen zagen maandagnamiddag omstreeks 14.00 uur hoe een persoon die een handwapen bij had, een school in de Habermanstraat in Anderlecht binnenstapte. Even later weerklonk ook een schot.

“Maar er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen projectiel gevonden”, zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. “Mogelijks ging het dus om een alarmpistool. Iedereen die in het gebouw aanwezig was, is in veiligheid gebracht, en de school wordt nu grondig doorzocht.”

Volgens de politie zou ook een leerkracht bedreigd zijn, maar de juiste omstandigheden van het hele incident zijn nog onduidelijk. Even werd vermoed dat er een gijzeling bezig was, maar dat klopt niet, aldus de politie.

Een leerkracht van de school getuigt aan HLN dat de man in het zwart gekleed is en een bivakmuts droeg. Voor het incident stapte de man een klaslokaal binnen en riep hij dat hij de directie wilde zien. “We hebben hem niet binnen gelaten”, zei de leerkracht. “Hij is dan beginnen roepen en we zijn allemaal gevlucht. We zijn waren heel bang.”

Volgens een getuigenis van een leerling was er heel wat paniek na het incident. “Verschillende mensen waren aan het huilen”, klinkt het. “De leerkrachten zeiden dat we naar de turnzaal moesten vluchten. Daar hebben we een uur of twee moeten wachten. Nadat we gefouilleerd werden door de politie, mochten we de school verlaten.”

Intussen is rond de school in de Habermanstraat nog steeds een veiligheidszone van kracht. Verschillende ziekenwagens, brandweerwagens en politievoertuigen zijn ter plaatse, maar de sfeer in de straten rondom is rustig. Het parket bevestigt dat men nog steeds op zoek is naar de indringer.