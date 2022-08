Schoolpsychologen op komst: ‘Het mentale welzijn heeft een flinke dreun gekregen door de pandemie’

Vanaf volgend schooljaar is het de bedoeling dat er vaste psychologen zijn op scholen, zo meldden de Mediahuis-kranten. Is dat een goede zaak?

Lowet: “Zeker. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe vroeger je ingrijpt bij psychologische problemen, hoe beter. Daarom moeten we actief op zoek naar kwetsbare doelgroepen. Jongeren zijn daar een van. Velen vinden hun weg niet naar de psycholoog en dus is het belangrijk om de psycholoog tot bij hen te laten komen.

“Daarnaast zullen de psychologen deel uitmaken van het team en de hele scholengemeenschap versterken en ondersteunen. Zo zullen ook leerkrachten bij hen kunnen aankloppen, bijvoorbeeld voor advies over hoe ze best omgaan met bepaalde leerlingen.”

Hoe is het gesteld met het mentale welzijn van jongeren?

“Het mentale welzijn van jongeren heeft een flinke dreun gekregen. Ook voor de pandemie zagen we al een stijging in het aantal hulpvragen, maar de coronacrisis zelf heeft dat proces enorm versneld. Ook nu die crisis grotendeels achter ons ligt, blijft dat aantal hoog. Dat is logisch. De psychische problemen die ontstaan zijn, gaan niet op een-twee-drie weg.”

Het zou voornamelijk gaan om groepssessies. Waarom zijn die zo belangrijk?

“Er zullen meerdere vormen van therapie aangeboden worden, maar groepssessies worden wel sterk gepromoot. Dat is omdat ze meerdere voordelen hebben. Ten eerste kan je meer jongeren bereiken met een enkele interventie. Daarbij kunnen jongeren zo ook steun vinden bij elkaar. Dankzij groepssessies beseffen ze dat ze niet de enigen zijn die met iets worstelen.

“Een nadeel van groepssessies is dat het veel moeilijker is om deze te organiseren. Langs de andere kant willen jongeren vaak niet dat leeftijdsgenoten weten dat ze het moeilijk hebben. Het is dan ook niet de bedoeling om hier ingewikkelde therapeutische sessies van te maken. We moeten de nadruk leggen op laagdrempelige sessies waarin jongeren leren hoe ze hun mentaal welbevinden kunnen versterken.”

En wat met de leerlingenbegeleider waar leerlingen doorgaans terechtkunnen bij problemen?

“De twee zullen elkaar hopelijk versterken. Leerlingenbegeleiders zijn vaak leerkrachten die de rol van leerlingenbegeleider op zich nemen zonder dat ze hiervoor een specifieke opleiding of training hebben gevolgd. Dankzij schoolpsychologen kunnen zij extra handvaten en ondersteuning krijgen. Bovendien: de psycholoog zal niet altijd op school aanwezig zijn. De leerlingenbegeleider wel.”

Wie op zoek gaat naar psychologische hulp botst vaak op lange wachttijden. Zal het introduceren van schoolpsychologen dat niet versterken?

“Klopt. De geestelijke gezondheidszorg is een geschakelde zorg. Dat wil zeggen dat als we aan een radar van het systeem morrelen, dit consequenties heeft voor de andere radars. Dat zullen we ook nu merken. Psychologen zullen tijd moeten vrijmaken om op scholen te kunnen helpen. Dat is een moeilijke ethische kwestie want dat betekent dat zij minder uren in hun eigen praktijk kunnen doorbrengen en de wachttijden daar nog langer zullen worden. Om dat tegen te gaan hebben we een meerjarenplan nodig en moeten we ons aanbod uitbreiden.”

Waarom is dat zo moeilijk?

“Het grote probleem in België is dat we met een versplintering zitten van de geestelijke gezondheidszorg. De CLB’s, de jongerenadviescentra, de CAW’s, de CIG’s, ze hebben allemaal hun eigen psychologen die ze inzetten. De CLB’s vallen onder de bevoegdheid van de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA, red), de CAW’s vallen onder de bevoegdheid van de minister van Welzijn, Hilde Crevits (cd&v, red.), en de eerstelijnspsychologen vallen onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit, red.). Dat maakt het allemaal erg complex en dus vereist het de nodige coördinatie.”