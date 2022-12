Scholz: ‘Nucleaire dreiging Rusland is afgenomen dankzij internationale druk op president Poetin’

Op de vraag of de dreiging van een nucleaire escalatie is afgewend, antwoordde Scholz: “Voorlopig hebben we er een stokje voor gestoken.”

Volgens de Duitse regeringsleider hielp zijn recente bezoek aan China daarbij. “Tijdens mijn bezoek aan Peking hebben de Chinese president Xi en ik gezamenlijk uitgesproken dat er geen kernwapens mogen worden gebruikt. Kort daarna hebben de G20-landen dit standpunt opnieuw bevestigd.”

Scholz werd ook gevraagd naar controversiële opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron die zei dat het nodig is om “Rusland veiligheidsgaranties te bieden, op de dag dat het terugkeert naar de onderhandelingstafel”. “De prioriteit is nu dat Rusland de oorlog onmiddellijk beëindigt en zijn troepen terugtrekt”, reageert Scholz. “Natuurlijk zijn we bereid om met Rusland te praten over wapenbeheersing in Europa. Dat hebben we voor de oorlog aangeboden en dat standpunt is niet veranderd.”

Poetin: ‘Rusland is niet gek geworden’

Poetins dreigende taal en de militaire patstelling in Oekraïne doen vrezen dat Rusland zijn toevlucht zou kunnen nemen tot zijn nucleaire arsenaal om een militaire doorbraak te bewerkstelligen. Maar Rusland is niet “gek geworden”, en ziet zijn eigen nucleaire arsenaal als een puur defensief afschrikmiddel, zei Poetin gisteren nog. De Russische president gaf aan de nucleaire wapens niet als eerste te willen gebruiken. Ze dienen als afschrikking, luidt het. “Als een aanval tegen ons wordt gelanceerd, dan zullen we terugslaan.”

Poetin zette eerder dit jaar de kernwapens van het land in verhoogde staat van paraatheid en voormalig president Dmitri Medvedev, nu adjunct-chef van de veiligheidsraad in Rusland, sprak herhaaldelijk over de mogelijkheid van een nucleaire oorlog. Die dreigende taal is de laatste tijd wel verminderd.

Volgens Poetin neemt de dreiging van een nucleaire oorlog toe, maar niet door zijn toedoen.