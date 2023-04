Schlitz komt met excuses: Sander Loones (N-VA) dan toch niet vergelijkbaar met nazi’s

De storm rond Sarah Schlitz gaat voorlopig nog niet liggen. De Ecolo-staatssecretaris kwam de afgelopen weken in opspraak omdat ze haar persoonlijk logo liet gebruiken bij gesubsidieerde projecten. Het leverde Schlitz een sanctie op van de controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven. Oppositiepartij N-VA vraagt bovendien haar ontslag, omdat Schlitz tegenover het parlement loog over het gebruik van haar logo.

Een medewerkster van het kabinet-Schlitz trok maandag op Instagram van leer tegen N-VA. “Ze zoeken een manier om de aandacht af te leiden van de Geschiedenis”, klonk het. Bij die boodschap stonden foto’s die verwezen naar de nazi’s.

Lees ook ‘In haar plaats zou ik ontslag nemen’: hoe de kwestie-Schlitz de ergernis binnen Vivaldi doet broeien

Een dag later komt de staatssecretaris met excuses. “De vragen van Sander Loones over mijn werk maken deel uit van zijn legitieme rol als parlementslid. Het naziregime heeft genocide en misdaden tegen de mensheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones.”

Dat die verduidelijking überhaupt nodig was, zorgt alweer voor tandengeknars bij de regeringspartijen. Het politiek lot van Schlitz hing sowieso al aan een zijden draadje. Donderdag wordt in de Kamer een stemming verwacht waarmee beslist zou worden over een eventueel ontslag. De partijen van de Vivaldi-coalitie hadden beslist dat Schlitz kon aanblijven, tenzij er ondertussen nog meer lijken uit de kast vallen. Kritiek van de oppositie vergelijken met het nazisme, is dan niet de slimste zet.