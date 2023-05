Schilderijen Rubens en Magritte voor miljoenen onder de hamer in New York: ‘Rocksterstatus op internationale forum’

Sotheby’s veilde dinsdagavond lokale tijd tal van schilderijen van grote namen als Van Gogh, Monet, Picasso, Klimt en Magritte. Werk van die laatste schilder werd meteen ook voor het hoogste bedrag van de avond geveild. Het schilderij L’empire des lumières (III) van René Magritte uit 1951 bracht 42,3 miljoen dollar (38,9 miljoen euro) op, volgens Sotheby’s “na een biedingsgevecht van tien minuten”.

In maart vorig jaar werd een werk uit Magrittes beroemde reeks schilderijen waarbij het zowel dag als nacht lijkt nog voor een recordbedrag van net geen 62 miljoen euro geveild. Le domaine d’Arnheim (1949) van de Belgische surrealist ging voor 18,9 miljoen dollar onder de hamer.

#AuctionUpdate: Among the most iconic images in twentieth century art history is the highly anticipated, ‘L’Empire des lumières’ by René Magritte which has achieved an astonishing $42.3M, after a 10-minute bidding battle. pic.twitter.com/9m6vf1T5XK — Sotheby's (@Sothebys) 16 mei 2023

Maar één van de absolute blikvangers was toch Portret van een man als de god Mars, een werk dat Peter Paul Rubens in 1620 in België zou hebben geschilderd. Het werk veranderde voor 26,2 miljoen dollar (24,1 miljoen euro) van eigenaar. Dat is een drievoud van het bedrag waarvoor het in 2000 werd gekocht.

De directeur van het Antwerpse Rubenshuis, Bert Watteeuw, zegt op Radio 1 dat het tekenend is dat het veilinghuis ervoor heeft gekozen om het eeuwenoude werk te veilen tussen een reeks van ‘moderne’ meesters. “Dat zegt iets over de aantrekkingskracht van het schilderij. Het is geen klassieke Rubens met een complexe mythologische of Bijbelse compositie, het is een compact schilderij dat heel modern aanvoelt. Dit bevestigt voor mij de rocksterstatus van Rubens op dat internationale forum.”

Het schilderij werd geveild omdat het koppel dat het in collectie had uit elkaar is gegaan en “de inboedel verkocht moet worden om de zaak te regelen”. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet geweten, maar Watteeuw hoopt in ieder geval “dat de eigenaar het wil uitlenen aan een museum, zodat andere mensen er ook van kunnen genieten”.