Schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen: meerdere doden en gewonden, 22-jarige verdachte aangehouden

De schietpartij vond plaats in het Field-winkelcentrum op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. De politie is massaal ter plaatse. “Er is geschoten op mensen en er zijn meerdere mensen geraakt”, aldus een politiewoordvoerder. Hoeveel mensen gewond raakten en hoeveel doden er vielen kon de Deense politie nog niet precies zeggen. Wel zeker is dat ondertussen één persoon gearresteerd werd. Het gaat om een 22-jarige Deen. Over zijn motieven is nog niks meer bekend, maar de politie kan een terreurdaad niet uitsluiten.

Beelden verspreid door lokale media tonen mensen die in paniek weg rennen. Op televisiezender TV2 was te zien hoe een man op een draagberrie een ambulance wordt ingerold. Ooggetuigen vertellen hoe mensen zich tijdens de schietpartij in paniek in de winkels van het shoppingcentrum probeerden te verschuilen.

Beeld AFP

Op Twitter noemt Sophie Hæstorp Andersen, de burgemeester van Kopenhagen, de berichten over de schietpartij in Field ‘gruwelijk’. “We weten nog niet zeker hoeveel mensen gewond of dood zijn, maar het is heel ernstig”, meldt ze. “Het crisisresponsteam van de stad is bijeengeroepen.”

In de Royal Arena, een concertzaal vlakbij het winkelcentrum, stond vanavond een optreden van de Britse popster Harry Styles gepland. Dat wordt voorlopig uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de omvang van en de motieven achter de schietpartij.

Beeld AFP