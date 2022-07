Schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen: drie doden en drie zwaargewonden, politie sluit terreurdaad niet uit

Een 22-jarige Deense man, die vermoedelijk alleen handelde, is gearresteerd en zal worden aangeklaagd voor doodslag. De politie sluit een terreurdaad niet uit. De verdachte zal vandaag in aanwezigheid van een rechter worden ondervraagd.

Een van de overleden slachtoffers is een man van veertig tot vijftig jaar oud. De twee andere dodelijke slachtoffers zijn jongeren, meldt hoofdinspecteur Thomassen op een persconferentie in de nacht van zondag op maandag. De gearresteerde 22-jarige Deense verdachte is volgens Thomassen “slechts zijdelings” bekend bij de politiediensten. Hij zal worden aangeklaagd voor doodslag, maar de precieze aanklacht kan later nog worden bijgesteld.

Motief voorlopig onbekend

Over het motief van de schutter kan nog geen verklaring worden afgelegd. De politie gaat er wel van uit dat de verdachte alleen handelde en onderzoekt nog of er sprake was van terrorisme. “Maar tot we er absoluut zeker van zijn dat die hypothese correct is, zullen we een breed onderzoek voeren en massale operationele aanwezigheid in Kopenhagen handhaven”, aldus Thomassen. De verdachte zal vandaag in aanwezigheid van een rechter worden ondervraagd. Volgens Thomassen zijn er geen aanwijzingen dat er meerdere daders waren.

De politie neemt momenteel contact op met de families van de slachtoffers. Men is ook op zoek naar getuigen, foto’s en videomateriaal van de feiten.

Het leger heeft intussen de bewakingsopdrachten overgenomen van de politie. Die maatregel moet toelaten meer politiemensen vrij te maken voor het onderzoek naar de schietpartij.

Schietpartij in grootste winkelcentrum van het land

De schietpartij vond plaats in het Field's-winkelcentrum op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. Op beelden is te zien hoe de dader met een jachtgeweer rondloopt in het shoppingscentrum.

Dader shooting winkelcentrum Kopenhagen Beeld rv

Beelden verspreid door lokale media tonen mensen die in paniek weg rennen. Op televisiezender TV2 was te zien hoe een man op een draagberrie een ambulance wordt ingerold. Ooggetuigen vertellen hoe mensen zich tijdens de schietpartij in paniek in de winkels van het shoppingscentrum probeerden te verschuilen.

Beeld AFP

Op Twitter noemde Sophie Hæstorp Andersen, de burgemeester van Kopenhagen, de berichten over de schietpartij in Field’s zondagavond ‘gruwelijk’. “We weten nog niet zeker hoeveel mensen gewond of dood zijn, maar het is heel ernstig”, meldt ze. “Het crisisresponsteam van de stad is bijeengeroepen.”

De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, sprak zondagavond van een “wrede aanval”. Ze riep de inwoners van haar land op elkaar te steunen “tijdens deze moeilijke tijd”.

Beeld via REUTERS

In de Royal Arena, een concertzaal vlakbij het winkelcentrum, stond zondagavond een optreden van de Britse popster Harry Styles gepland. Dat werd afgelast toen bekend werd dat er dodelijke slachtoffers waren gevallen bij de schietpartij.

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt gisteravond een “kleine groep patiënten” te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen.