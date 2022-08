Schietpartij in buurt van Centraal Station in Antwerpen: Koningin Astridplein afgesloten voor onderzoek

Voor bijkomend onderzoek naar het schietincident van vannacht sluit de politie rond 13 uur het k. Astridplein af. Betreed of verlaat het station langs elders. We proberen de hinder te beperken. pic.twitter.com/xdIie1dBPS — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 18 augustus 2022

Vanochtend werden al verschillende perimeters ingesteld om het incident te onderzoeken. Toen werd een deel van het Koningin Astridplein aan het Centraal Station afgesloten. Ook aan het De Coninckplein, waar afgelopen maandag nog een man overleed na een schietpartij, werd een perimeter ingesteld.

Intussen raakte bekend dat de politie in het centrum van Antwerpen vijf kogelhulzen heeft teruggevonden. Er vielen geen gewonden.

Twee personen zijn intussen opgepakt. Eén van hen is een 38-jarige gewapende Antwerpenaar, die niet ver van het Koningin Astridplein gearresteerd kon worden.

De tweede arrestatie zou verband houden met een verdachte container die aan de kant werd gezet in de Korte Wielenstraat in het havengebied. Die bevatte een lading koffie, maar mogelijk zouden er ook drugs in zitten. Of dit verband houdt met de schietpartij bij het station, wordt nog onderzocht. Beide verdachten worden verhoord om uit te maken of er een link is tussen de twee incidenten.

Een kogelinslag op het Astridplein. Beeld PLA

Onderzoek

Het is al het derde incident in Antwerpen in vier dagen tijd. Eerder deze week werd op het De Coninckplein een Surinaamse man dood aangetroffen. De moord situeerde zich in het drugsmilieu. In Hoboken kwam het dinsdag tot een schietpartij.

De politie vermoedt dat ook het incident van vandaag zich binnen het drugsmilieu afspeelt, maar dat wordt nog verder onderzocht.