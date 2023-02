Schaarbeekse schepen Michel De Herde in verdenking gesteld voor verkrachting minderjarigen

Dat parket geeft verder geen commentaar over het dossier. De schepen houdt intussen, bij monde van zijn advocaat, zijn onschuld staande. Eerder, in november, was de schepen al in verdenking gesteld voor de aantasting van de seksuele integriteit door een persoon die een gezagspositie heeft. Dat gebeurde nadat in september bekendraakte dat een studente een klacht voor verkrachting had ingediend tegen De Herde, die al een dertigtal jaar schepen in Schaarbeek is.

Enkele maanden eerder was er ook al een klacht van schepen Sihame Haddioui (Ecolo). Zij beschuldigde haar collega ervan dat hij seksistische uitlatingen jegens haar had gedaan en haar eerbaarheid had aangerand tijdens een gemeenteraad in oktober 2021.

Het Schaarbeekse schepencollege had De Herde na die inverdenkingstelling, op zijn eigen vraag, met verlof gestuurd en zijn bevoegdheden herverdeeld.

Michel De Herde reageert op de nieuwe ontwikkelingen en de berichtgeving in de pers enkel via zijn advocaat, meester Julien Uyttendaele.

“Meneer De Herde houdt vol dat de beschuldigingen aan zijn adres volledig ongegrond zijn en is vast van plan zijn onschuld aan te tonen, binnen de grenzen van de gerechtelijke procedure”, klinkt het. “Hij betreurt ten zeerste deze nieuwe schending van het onderzoeksgeheim. Dat principe is fundamenteel om een dossier op een ernstige en serene wijze te onderzoeken. Het is duidelijk dat sommigen dit dossier via de media proberen te instrumentaliseren en daarbij het vermoeden van onschuld met de voeten treden.”

“Wat ook het uiteindelijke resultaat van de procedure wordt, de reputatie van meneer De Herde is onherroepelijk geschonden door deze lekken”, gaat het verder. “Het lijdt geen twijfel dat dit net de bedoeling was van de personen die aan de oorsprong liggen van dit lek.”