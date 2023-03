Saxofonist Wayne Shorter (1933-2023) deed nooit hetzelfde, en het was altijd de moeite waard

Wayne Shorter was als kind een groot comic-liefhebber en wellicht had zijn leven een heel ander beloop genomen als hij thuis in Newark niet werd gegrepen door de bebop van Charlie Parker en Bud Powell. Hij was nog maar 12 en de muziek die zij in New York speelden, niet ver van hem vandaan, zou zijn verdere leven bepalen.

Donderdag overleed Shorter op 89-jarige leeftijd. In de zeven decennia die hij sinds de ontdekking van de bebop met muziek is beziggeweest, was hij betrokken bij minstens drie grote omwentelingen in de jazzgeschiedenis.

De eerste kwam al begin jaren zestig, toen Shorter de basis zou leggen van wat de hard bop zou gaan heten. Dat deed hij samen met trompettist Lee Morgan in de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Later in dat decennium maakte hij naam in het tweede kwintet van Miles Davis. Dat bracht de akoestische jazz tot grote hoogten, voordat Davis fusion-jazz zou uitvinden op platen als In A Silent Way (1969) en Bitches Brew (1970).

Van het kwintet was Shorter niet alleen de enige die hem wilde volgen, hij leverde op sopraansax ook essentiële bijdragen aan het ontstaan van de jazzrock, waarvoor hij, meer nog dan op tenorsax, een heel nieuw muzikaal idioom uitvond.

Wayne Shorter en Herbie Hancock in 2007, op het muziekfestival ‘Jazz à la Villette’ in Parijs. Beeld AFP

Dat werkte hij verder uit met de band Weather Report, die hij in 1971 samen oprichtte met de toetsenist die hij bij de opnamesessies van Miles Davis had ontmoet: Joe Zawinul. Zijn werk met de Jazz Messengers, Miles Davis en Weather Report (waarin hij tot 1986 speelde) was genoeg geweest voor een ereplaats in de jazzgeschiedenis. Maar daarna waren er de geweldige platen die hij voor Blue Note opnam in ongeveer dezelfde periode, met soms ook dezelfde ritmesectie, zoals op Speak No Evil, het meesterwerk uit 1964 waarop ook pianist Herbie Hancock glorieert.

De albums Night Dreamer, JuJu en Speak No Evil behoren tot de hoogtepunten in de Blue Note catalogus uit de jaren 60. Begin deze eeuw kwam Shorter met een nieuw kwartet weer terug op dat label. Samen met pianist Danilo Perez, John Patitucci (bas) en Brian Blade (drums) maakte hij tien jaar geleden het alom bejubelde Without A Net, zijn eerste album voor Blue Note in 43 jaar.

Het 23 minuten tellende Pegasus mag gerust een laat hoogtepunt in zijn werk heten. En daarvan had de schrijver van Footprints, een nummer dat al decennia lang tot het standaard jazzrepertoire behoort, zowel elektrisch als akoestisch, er toch al veel.

Nooit hetzelfde

Shorter deed ook nooit hetzelfde. En het was altijd de moeite waard. Ook toen een paar jaar geleden de kracht van zijn toon wat minder werd, en hij wat afwezig in zijn stoel leek te zitten, waren een paar noten genoeg om de juiste richting aan te geven.

Zijn betekenis als muzikant oversteeg de jazz. Zijn elektrische werk met Weather Report maakte hem geliefd onder rockmuzikanten. Zo speelde hij een voorname rol op later werk van Joni Mitchell en gaf hij op het titelstuk van Steely Dans album Aja (1977) een adembenemende solo.

Zijn laatste album Emanon (2018) is achteraf een prachtige zwanenzang. Een driedubbelaar waarop Shorter met kamerorkest én zijn kwartet het beste uit zichzelf haalt. Hij maakte er ook een stripboek bij, waarmee de cirkel rond was.