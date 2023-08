Saudische grenswachten schieten massaal op migranten bij de grens met Jemen: ‘Massamoord’

Het rapport van Human Rights Watch, getiteld They Fired on Us Like Rain, bevat grafische getuigenissen van migranten die zeggen dat ze soms beschoten werden met explosieve wapens door Saudische politieagenten en soldaten aan de noordgrens van Jemen met Saudi-Arabië.

Migranten met wie de BBC afzonderlijk contact opnam, spraken over angstaanjagende nachtelijke overtochten waarbij grote groepen Ethiopiërs, onder wie veel vrouwen en kinderen, onder vuur werden genomen toen ze de grens probeerden over te steken op zoek naar werk in het olierijke koninkrijk.

“Het schieten ging maar door”, vertelde de 21-jarige Mustafa Soufia Mohammed aan de BBC. Hij zei dat sommigen van zijn groep van 45 migranten gedood werden toen ze onder vuur kwamen te liggen toen ze in juli vorig jaar de grens probeerden over te sluipen. “Ik merkte niet eens dat ik neergeschoten was,” zei hij, “maar toen ik probeerde op te staan en te lopen, had ik een deel van mijn been niet meer bij me.”

‘Massamoord’

Hoewel agressie tegenover migranten in de regio vaker voorkomt, beschrijft het rapport van Human Rights Watch een diepere vorm van geweld. “Wat we hebben gedocumenteerd zijn in wezen massamoorden”, vertelde de hoofdauteur van het rapport, Nadia Hardman, aan de BBC.

“Mensen beschreven plaatsen die klinken als moordvelden - lichamen overal op de heuvels verspreid”, aldus Hardman. Het rapport, dat de periode van maart 2022 tot juni van dit jaar bestrijkt, beschrijft 28 afzonderlijke incidenten met explosieve wapens en 14 schietpartijen van dichtbij. “Ik heb honderden grafische beelden en video’s gezien die me zijn toegestuurd door overlevenden. Ze tonen behoorlijk angstaanjagende verwondingen en ontploffingswonden.”

De afgelegen grensovergangen en de moeilijkheid om overlevenden op te sporen maken het onmogelijk om precies te weten hoeveel mensen er zijn gedood, zeggen de auteurs. “We zeggen een minimum van 655, maar het zijn er waarschijnlijk duizenden”, legt Hardman uit. “We hebben feitelijk aangetoond dat de mishandelingen wijdverspreid en systematisch zijn en mogelijk neerkomen op een misdaad tegen de menselijkheid.”

Rapporten van wijdverspreide moorden door Saudische veiligheidstroepen langs de noordelijke grens doken voor het eerst op in oktober vorig jaar in een brief van VN-experts aan de regering in Riyad.