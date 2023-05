Satellietgegevens tonen ‘duizelingwekkende’ methaan-uitstoot in Turkmenistan, die ‘gemakkelijk’ kan worden ingeperkt

Uit satellietgegevens blijkt dat de methaanlekken uit de twee belangrijkste fossiele brandstofvelden in Turkmenistan alleen al, vorig jaar meer globale opwarming veroorzaakten dan de volledige CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk. Die uitstoot uit het olie- en gasrijke land is een “verbijsterend” en “wraakroepend” probleem dat overigens gemakkelijk kan worden opgelost, aldus deskundigen tegen bij het Britse dagblad. De lekkages worden volgens hen vooral veroorzaakt door materiaal en praktijken ‘uit het Sovjet-tijdperk'.

Uit de gegevens van Kayrros blijkt dat de twee velden samen een methaanuitstoot hebben die overeenkomt met 366 miljoen ton CO2, meer dan de jaarlijkse uitstoot van het Verenigd Koninkrijk, die de 17e grootste ter wereld is. Ter vergelijking: Vlaanderen was in 2020 goed voor een uitstoot van net geen 69 miljoen ton.

“Methaan is verantwoordelijk voor bijna de helft van de klimaatopwarming op korte termijn, en het loopt volledig uit de hand”, zegt Antoine Rostand, topman van Kayrros, bij The Guardian. “We weten waar de grote vervuilers zitten en wie het zijn”, klinkt het. “Nu moeten de beleidsmakers en investeerders hun werk doen, namelijk de methaanuitstoot hard aanpakken. Niets gaat zo’n groot effect hebben als dit in de strijd tegen de klimaateffecten op korte termijn.”

De methaanuitstoot, waar Turkmenistan dus een grote rol in speelt, is sinds 2007 alarmerend gestegen en deze versnelling kan volgens wetenschappers de grootste bedreiging vormen om de opwarming van de aarde onder de grens 1,5 graden te houden. Acht jaar geleden nam de internationale gemeenschap zich plechtig voor de opwarming te beperken tot die magische grens van 1,5 graden. Het VN-klimaatpanel IPCC verwachtte die mate van opwarming eigenlijk pas rond het jaar 2030, maar mogelijk wordt die grens volgend jaar al overschreden.