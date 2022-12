Satellietbeelden tonen verontrustende toename van aantal graven in Marioepol, de door Rusland bezette havenstad

Starokrymske ligt in het westen van de stad. Maxar Technologies deelde satellietbeelden van 29 maart en vergeleek ze met beelden van 30 november. Op bovenstaand beeld kunt u zien dat het aantal graven aanzienlijk is toegenomen tussen maart en november.

Op andere satellietbeelden van de stad is een militair complex te zien dat de Russen onlangs bouwden aan de noordelijke kant van het centrum. Op het dak is een slogan zichtbaar van het Russische leger.

Marioepol, 30 november 2022. Beeld Maxar Technologies

In de stad zijn overigens ook tientallen appartementsgebouwen zwaar beschadigd of met de grond gelijk gemaakt. De restanten worden nu opgeruimd. Aan enkele shoppingcentra liggen grote hoeveelheden bouwmateriaal.

Marioepol, 30 november 2022. Beeld Maxar Technologies

Rond het theater van Marioepol is een groot scherm opgetrokken, waardoor het gebouw van op de grond aan het zicht onttrokken is. In maart werd het theater nog gebombardeerd door de Russen. Daarbij stierven heel wat burgers die zich er schuilhielden.

Marioepol, 30 november 2022. Beeld Maxar Technologies

Marioepol is sinds mei in handen van de Russen. Daarvoor was de stad het strijdtoneel van hevige gevechten om de controle van de havenstad, onder meer in de fabriek van Azovstal.

Hoeveel doden er vielen tijdens het beleg, is niet duidelijk. Het zou gaan om meer dan 20.000 mensen, maar volgens het stadsbestuur kan dat aantal nog een pak hoger liggen.

Video

Afgelopen week postte het stadsbestuur een video op berichtendienst Telegram die een beeld geeft van het echte leven onder Russische bezetting in de “spookstad”. Op de beelden zijn kapotgeschoten huizen, speeltuinen en wagens te zien en lange rijen om aan brood te raken. “Marioepol is in een getto veranderd”, klinkt het.

Het stadsbestuur waarschuwt ook voor propaganda. “De Russen tonen nieuwgebouwde huizen op de propagandatelevisie en hoe appartementen verdeeld worden onder collaborateurs.”