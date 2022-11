Sarah Palin verliest opnieuw bij verkiezingen Alaska, ook nederlaag voor Trump

Het verlies van Palin (58) is de zoveelste nederlaag van Donald Trump bij de poging een forse meerderheid in het Amerikaanse congres te heroveren. Hij en zijn Republikeinse partij hadden gehoopt zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat te kunnen domineren, maar dat is bij lange na niet gelukt. De meerderheid in het Huis is slechts zeven zetels, de Senaat bleef in handen van de Democraten.

Peltola versloeg Palin in augustus ook al. Die verkiezing vond plaats nadat de enige afgevaardigde voor Alaska in het Huis van Afgevaardigden, de Republikein Don Young, op 88-jarige leeftijd was overleden. Destijds moest worden bepaald wie de resterende maanden van zijn termijn zitting mocht nemen in het Huis. Woensdag ging Alaska opnieuw naar de stembus, nu voor een volledige termijn van twee jaar.

Wat Palins comeback had moeten worden, werd een tweede nederlaag. Peltola is zoals de meeste Democraten voorstander van het recht op abortus, bescherming van het milieu en meer controle op wapenbezit. Ze pleit ook voor meer militaire aanwezigheid in Alaska vanwege de Russische dreiging. Haar onverwachte winst in augustus hielp haar de jongste verkiezingscampagne te financieren. Ze ging ook voortdurend aan kop in de peilingen.

Trampoline cadeau

Peltola staat bekend om haar aardige karakter, iets waar zelfs de doorgaans felle politicus Palin niet omheen kon. Tijdens haar campagne toonde Palin zich ongewoon mild tegenover haar rivaal. In plaats daarvan richtte ze haar pijlen op partijgenoot Nick Begich, die eveneens in de race was. De twee drongen er regelmatig, maar tevergeefs, bij de ander op aan uit de verkiezingen te stappen, zodat de Republikeinen een grotere kans zouden maken op de winst.

Palin kent Peltola al sinds haar tijd als gouverneur (2006-2009), toen Peltola parlementariër in Alaska was. Ze waren tegelijkertijd moeder geworden, wat volgens Peltola een band schepte, verklaarde ze in een interview tegenover CNN. Ook had Palin de familie van Peltola in het verleden haar oude trampoline cadeau gedaan.

Tijdens een bijeenkomst van de Alaskan Federation of Natives in oktober had Palin enkel warme woorden voor haar tegenstander: ‘Verdorie, ik heb niks over haar te klagen. Ik zou alleen willen dat ze overstapte naar de andere partij. Afgezien daarvan houd ik van haar’.

‘Dodenjury’

In 2009 brak Palin haar gouverneurschap voortijdig af om carrière te maken in Washington. Dat was nadat ze als running mate van John McCain de strijd had verloren van Democraat Barack Obama en Joe Biden. Later zei McCain spijt te hebben van zijn beslissing voor Palin te hebben gekozen. Tijdens de campagne kwam ze onder meer met de onwaarheid dat de overheid middels een ‘dodenjury’ besliste dat ouderen en gehandicapten niet in aanmerking kwamen voor gezondheidszorg.

Palin sloot zich ook aan bij de extreemrechtse Republikeinse Tea Party-beweging. Ook begon ze een carrière als politiek commentator bij Fox News. Met haar vaak felle retoriek tegen migranten en haar afkeer van een sterke overheid, wordt Palin gezien als een wegbereider voor Trump. Palin steunde de voormalige president dan ook tot het einde van zijn termijn. Ze deelde veelvuldig zijn leugen dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 door stembusfraude heeft verloren. Andersom steunde Trump haar bij de verkiezingen in Alaska.

In de strijd om de Senaatszetel voor die staat trok Trump ook aan het kortste eind. De door hem gesteunde Republikein Kelly Tshibaka legde het af tegen haar partijgenoot, de zittende Senator Lisa Ann Murkowski. Die is een uitgesproken tegenstander van Trump, en stemde zelfs voor zijn afzetting vanwege de Capitoolbestorming van begin vorig jaar.