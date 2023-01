Sancties en een register voor de regering: Groen wil transparanter lobbywerk in 2023

Het recente corruptieschandaal in de Europese Unie, waarbij parlementsleden omgekocht zouden zijn door Qatar en Marokko, heeft op Europees niveau het debat over lobbywerk volop doen losbarsten. Maar ook in eigen land is daar nood aan, zegt Groen. Daarom wil de partij in 2023 vooruitgang boeken met haar wetsvoorstel om een nieuw transparantieregister in te voeren.

Daarin moeten groepen of individuen zich verplicht registeren als ze willen lobbyen. De partij wil ook een ‘transparantieparagraaf’ toevoegen aan elk nieuw wetsvoorstel, waarin staat welke organisaties advies hebben gegeven tijdens de voorbereiding van het voorstel.

In 2019 voerde het parlement al een gelijkaardig register in voor zichzelf. Op dit moment staan daar zo’n 180 lobbygroepen in geregistreerd, van bedrijven en ngo’s tot professionele lobbygroepen. “Maar dat register is een lege doos”, zegt federaal parlementslid Kristof Calvo (Groen). “Wij willen een regeling mét sancties die ook geldt voor de regering en kabinetten. Die vallen er nu buiten, terwijl daar wel de meeste macht zit.”

Ook in haar regeerakkoord gaf de Vivaldi-regering aan “het lobbyregister in de schoot van de Kamer te evalueren en uit te breiden naar regering en kabinetten.” De Europese Commissie vraagt in haar recente Rule of Law Report 2022 de Belgische overheid werk te maken van die beloofde hervorming.

Het voorstel van Groen dateert al van 2021. Maar tot nu toe zou er geen inhoudelijke eensgezindheid bestaan, met weinig vooruitgang in het dossier tot gevolg.