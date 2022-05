Sammy Mahdi werpt zich op als voorzitter bij cd&v

“Ja, ik ben kandidaat.” Op die vier woorden zat iedereen vanochtend te wachten toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) te gast was op Radio 1. Mahdi had naar eigen zeggen een korte nacht achter de rug, na de slechte peiling waarin cd&v terugviel tot op een schamele 8,7 procent en partijvoorzitter Joachim Coens het voor bekeken hield. “Dit komt echt keihard binnen.” Maar de vele berichtjes namen iedere twijfel bij Mahdi weg: ja, hij wil Coens opvolgen.

“Uiteindelijk zullen de cd&v-leden beslissen, maar ik heb een verantwoordelijkheid”, zei de Vilvoordenaar. De partijtop wil de komende weken een consensuskandidaat aanstellen om een splijtende voorzittersstrijd binnen de partij te vermijden. Madhi gelooft dat hij die figuur kan belichamen. “Ik heb de voorbije weken met veel mensen gepraat, en ik voel dat de vraag om voorzitter te worden langs vele kanten komt.” Dat zou willen zeggen dat hij zijn functie als federaal staatssecretaris opgeeft.

Twee jaar geleden moest de voormalige jongerenvoorzitter nog nipt de duimen leggen voor Coens, vooral omdat de oudere en landelijke cd&v’ers Coens het voordeel van de twijfel gaven. Maar sinds kort leek het pad voor hem vrij te liggen. Een kleine maand geleden, toen de exit van Coens al onvermijdelijk leek, liet hij in een interview verstaan dat hij de partij zou helpen “op de manier die van mij verwacht wordt.” Als de leden hem vroegen, zou hij zijn plicht vervullen.

Duidelijke visie

De 33-jarige Mahdi komt verbaal scherp uit de hoek. Veel partijgenoten zijn ervan overtuigd dat hij de beste kandidaat is om in de kiescampagne van 2024 overeind te blijven tegenover partijvoorzitters zoals Bart De Wever (N-VA) en Conner Rousseau (Vooruit). Ook inhoudelijk heeft hij een duidelijke visie waar hij naartoe wil. Zo schreef hij Van hol naar vol, een soort reddingspamflet voor de christendemocratie.

Hoewel het politieke centrum in Vlaanderen onder druk staat, blijft Mahdi ervan overtuigd dat er een plaats is voor cd&v. Maar dan moet de partij wel duidelijker vasthouden aan haar principes, zei hij op Radio 1. “Soms moet je als beleidspartij water bij de wijn doen om andere partijen tevreden te stellen, maar het is niet de bedoeling om elke keer de tuinslang boven te halen.”

Als voorbeeld haalde hij de kinderbijslag aan. De Vlaamse regering bespaarde daarop, wat cd&v op forse kritiek kwam te staan bij de Gezinsbond. Minister van Welzijn Wouter Beke, die wat Mahdi betreft mag aanblijven, moet deze belangen van de partij binnen de regering verdedigen. “Wij zijn en blijven de zorgpartij van Vlaanderen. Het belangrijkste is dat Wouter Beke hiervoor voldoende middelen kan voorzien.”

De uitdagingen voor Mahdi zijn niet min. Zowel op de linker- als de rechterflank ziet cd&v kiezers wegvloeien naar andere partijen. Veel lokale afdelingen spelen met het idee om tegen de lokale verkiezingen van 2024 de banden met de nationale partij door te knippen. Ze zijn gefrustreerd over de partijleiding, maar ook over de afschaffing van de lokale opkomstplicht, die cd&v mee goedkeurde in de Vlaamse regering. Het stikstofakkoord en de gecontesteerde hoogspanningslijn in West-Vlaanderen zetten de relaties verder op scherp.

Het is afwachten of er binnen cd&v nog een tegenkandidaat voor Mahdi opduikt. Komende donderdag buigt de nationale partijraad zich over het kiesreglement voor de voorzittersverkiezingen.