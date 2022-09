Ryanair sluit deze winter basis op Brussels Airport in Zaventem

De lowcostmaatschappij zou tijdens het winterseizoen twee vliegtuigen hebben op Brussels Airport en een vijftiental op de luchthaven van Charleroi. Ryanair haalt die twee vliegtuigen die op Zaventem gestationeerd zijn, tijdelijk weg. De vluchten die met die toestellen werden uitgevoerd, een tiental per dag, worden dus geschrapt.

De directie heeft volgens vakbondsman Hans Elsen van ACV Puls beloofd dat er voor de betrokken personeelsleden - een tachtigtal, piloten en cabinepersoneel - een oplossing zal worden gezocht. In maart zouden de toestellen terugkeren.

Ryanair voert in totaal een dertigtal vluchten uit per dag op Brussels Airport. De overige vluchten worden uitgevoerd met vliegtuigen die elders gebaseerd zijn. Die vluchten gaan wel door. Op de luchthaven van Charleroi, waar Ryanair een vijftiental vliegtuigen gebaseerd heeft, verandert er niets, zegt ACV.

Afbouw in België

“Zaventem is zeker een van de luchthavens waar we onze aanwezigheid ernstig in vraag stellen”, zo zei Ryanair-topman Michael O’Leary afgelopen vrijdag al. “Ik kan jullie niet garanderen dat we die niet zullen sluiten komende winter. We denken er ook over na om vliegtuigen weg te halen uit Charleroi.”

De mogelijke afbouw in België is volgens O’Leary te wijten aan de Belgische vliegtaks die in april werd ingevoerd. Voor elke passagier die vanuit ons land vertrekt, moet een luchtvaartmaatschappij 2 tot 10 euro betalen, afhankelijk van de vliegafstand. O’Leary is het allesbehalve eens met de taks en hekelt onder meer dat die niet geldt voor transferpassagiers. In Brussels Airport is er bovendien een tariefverhoging, zei de Ryanair-topman eerder. “Onze vliegtuigen gaan naar daar waar er groei is en waar ons lowcostmodel vergemakkelijkt wordt”, aldus O’Leary. “Als we een betere deal krijgen met een andere luchthaven, verhuizen we.”