Ryanair dreigt ermee Zaventem te verlaten: ‘Onze vliegtuigen gaan naar daar waar er groei is’

O’Leary ziet de komende twaalf maanden geen enkele groei in België, zo zei hij aan L’Echo, La Libre Belgique en Le Vif. De lowcostmaatschappij zal in principe tijdens het winterseizoen twee vliegtuigen hebben op Brussels Airport en een vijftiental op de luchthaven van Charleroi.

Al kan daar nog verandering in komen. “Zaventem is zeker een van de luchthavens waar we onze aanwezigheid ernstig in vraag stellen”, zo zei de topman. “Ik kan jullie niet garanderen dat we die niet zullen sluiten komende winter. We denken er ook over na om vliegtuigen weg te halen uit Charleroi.”

CEO Michael O’ Leary: “Als we een betere deal krijgen met een andere luchthaven, verhuizen we.” Beeld AFP

Voor de mogelijke afbouw in België, verwijst O’Leary naar de Belgische vliegtaks die in april werd ingevoerd. Voor elke passagier die op Belgische bodem vertrekt, moet een luchtvaartmaatschappij 2 tot 10 euro betalen, afhankelijk van de vliegafstand. O’Leary, die de taks “sh*t” noemde, hekelde onder meer dat die niet geldt voor transferpassagiers. In Brussels Airport is er bovendien een tariefverhoging, aldus nog de Ryanair-topman.

“Onze vliegtuigen gaan naar daar waar er groei is en waar ons lowcostmodel vergemakkelijkt wordt”, aldus O’Leary. “Als we een betere deal krijgen met een andere luchthaven, verhuizen we.”

Rechtszaak

In de interviews kwam ook de rechtszaak aan bod die 48 in België gebaseerde piloten hebben aangespannen tegen Ryanair omdat ze hun lonen hersteld willen zien nadat ze tijdens de coronacrisis akkoord waren gegaan met een loonsverlaging van 20 procent. “De Belgische piloten hebben een plan aanvaard waarbij hun lonen hersteld zouden worden met de indexering erbij inbegrepen, en nu willen ze hun lonen hersteld zien met de inflatie erbovenop”, aldus Eddie Wilson, de CEO van de luchtvaartmaatschappij Ryanair (O’Leary is CEO van de groep, nvdr.). “Ze hebben dat akkoord ondertekend. We kunnen niet wachten om naar de rechtbank te gaan.” Volgens Wilson is de zaak opgestart door een kwart van de piloten in België, terwijl vakbond ACV het had over ongeveer de helft: 48 van de zowat 100 piloten.

De Ierse budgetvlieger vervoerde in augustus 16,9 miljoen reizigers. Daarmee werd voor de vierde maand op rij een nieuw record gevestigd. O’Leary verwacht een miljard euro winst dit jaar en wil over het hele netwerk de capaciteit voor de winter verhogen. Tegelijkertijd toonde de topman zich bezorgd over de impact van een mogelijke recessie en de hoge inflatie.