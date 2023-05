RWDM keert 50 jaar na creatie en acht jaar na wedergeboorte terug op hoogste niveau

In 2015 kende de Brusselse club zijn wedergeboorte met zijn oorspronkelijke naam en terugkeer naar het Edmond Machtens Stadion. Vorig jaar liep het de promotie nog mis in de barrages tegen Seraing.

RWDM zag het levenslicht in 1973 via de fusie tussen Racing White en Daring Molenbeek. Het nieuwe team was meteen competitief en eindigde in zijn eerste seizoen derde. De apotheose kwam er een jaar later met de landstitel, de enige in de hoogste klasse. De Nederlander Johan Boskamp, de Denen Kresten Bjerre en Benny Nielsen, en Rode Duivels Maurice Martens, Gerard Desanghere en Odilon Polleunis maakten er destijds het mooie weer. Namen als Anderlecht-legende Paul Van Himst, doelman Guy Léonard en vooral de Deen Morten Olsen vervoegden de Molenbeekse rangen later.

In het seizoen 1976-1977 schopten ze het tot de halve finales van de UEFA Cup, waarin ze ten prooi vielen aan Athletic Bilbao. Boskamp vertrok uiteindelijk in 1982. Nadien verging de glorie met degradaties in 1984 en 1989. In 2003 volgde degradatie naar de derde klasse wegens gebrek aan licentie. Het betekende het failliet van het team en uitschrijving van stamnummer 47.

FC Brussels, dat bekende namen zoals Bertrand Crasson, Eric Deflandre, Steve Colpaert, Igor De Camargo en Cheikhou Kouyaté in de rangen had, nam zijn intrek in het Edmond Machtens Stadion, maar werd ook failliet verklaard na een licentieweigering in 2014.

Onder impuls van voorzitter Thierry Dailly kwam het nieuwe RWDM tot stand met het stamnummer van Standard Wetteren (5479). De weg naar boven werd vanaf het vijfde niveau steil gestart met twee opeenvolgende promoties in 2017 en 2018. Dankzij de nieuwe financiële middelen van de Amerikaanse eigenaar John Textor, die in 2022 neerstreek, hebben de ambities van de club zich anderhalf jaar later omgezet in promotie. Textor is verder aandeelhouder bij Crystal Palace en Botafogo, en zou later ook Olympique Lyon kopen.