Rustige zomerdag met stapelwolken en temperaturen tot 28 graden

De week start in de meeste streken zonnig met uitzondering van het oosten van het land, waar mogelijk wat lage wolkenvelden of mistbanken voorkomen. In de loop van de dag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 28 graden over het uiterste zuiden. De wind waait zwak tot matig uit overwegend zuidwestelijke richtingen, zegt het KMI maandagochtend.

Komende nacht is het veelal helder met hoogstens enkele hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 13 en 18 graden. De wind is eerst zwak en variabel, maar wordt matig uit het zuiden.

Dinsdag verwachten we vaak zonnig weer met in de loop van de namiddag wat meer bewolking. In het uiterste zuidoosten kan het in de loop van de namiddag of ‘s avonds onweren. Elders blijft het wellicht droog en is het pas dinsdagnacht dat de kans op regen vanaf het westen vergroot. Het wordt warm bij maxima van 25 graden aan zee tot 30 graden of eventueel iets meer in de Kempen en in het uiterste zuidoosten. Er waait een matige en aan zee later overdag soms een vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Woensdag is het wisselend bewolkt met soms enkele buien. Later in de namiddag wordt het overwegend droog met breder wordende opklaringen vanaf het westen. Het is minder warm bij maxima rond 22 graden in het centrum. Er waait een behoorlijk strakke wind uit west tot zuidwest. Donderdag wisselen zon en wolken elkaar af met tussendoor enkele buien. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een matige en aan de kust soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.