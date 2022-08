Russische troepen laten camera van souvenirshop Tsjernobyl aanstaan en spelen zo cruciale info door aan Oekraïens leger

▶ Bekijk: Bewakingscamera onthult Russische manoeuvres in Tsjernobyl:

De Russische troepen schakelden tijdens hun opmars alle mogelijke bewakingscamera’s uit die ze onderweg tegenkwamen. Eén camera zagen ze echter over het hoofd, die in een souvenirshop in de verboden zone van de kerncentrale.

De eigenaar van de camera, Yemelianenko, organiseerde toeristische rondleidingen in de verboden zone. Maanden eerder had hij een veiligheidscamera geïnstalleerd met zicht op zijn souvenirshop. Groot was zijn verbazing toen hij op 24 februari vanuit zijn appartement in Kiev een enorm konvooi van Russische tanks zag passeren via de livestream.

Beelden van de bewakingscamera geven een zeldzame glimp van het blitzoffensief dat Rusland voor ogen had. Beeld AP

Yemelianenko besefte dat hij goud in handen had. Om de tien à vijftien minuten stuurde hij cruciale info door naar het Oekraïense leger, die in grote dank aanvaard werd. Het gespioneer hield enkele dagen aan, tot de batterij het uiteindelijk begaf.

‘Psychologisch lastig’

“Psychologisch was het lastig”, vertelt Yemelianenko. “Op het nieuws stelden ze ons gerust dat Kiev gespaard zou blijven, maar intussen zagen wij wel die eindeloze stroom aan militair materieel van de Russen.” Naast tanks ging het onder meer om vrachtwagens die volgestouwd waren met soldaten en communicatiemiddelen.

Nadat de camera het begeven had, zette Yemelianenko een netwerk van informanten op poten in de dorpen rond Tsjernobyl. Sommige burgers riskeerden zelfs hun leven om de posities van militair materiaal door te geven.

De Russen veroverden de kerncentrale van Tsjernobyl, maar trokken zich na ruim een maand terug. Nu de strijd op heel ander terrein verloopt, is het veilig geworden om deze beelden vrij te geven. Ze geven een zeldzame glimp van het blitzoffensief dat Rusland voor ogen had om Kiev te veroveren.

Tegenwoordig zijn alle ogen gericht op die andere kerncentrale in Oekraïne. De afkoppeling van het Oekraïense elektriciteitsnet kan naast een stroomtekort ook tot een kernsmelting leiden. Maar dan nog zouden niet automatisch grote hoeveelheden radioactief materiaal vrijkomen, stellen nucleaire experts.