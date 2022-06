Russische Roebel stijgt naar hoogste niveau in zeven jaar, maar dat is niet per se goed nieuws voor Moskou

Sinds de Russische invasie in Oekraïne zit de roebel op een rollercoaster. Begin maart zakte de munt naar een laagterecord van ruim 121 roebel per dollar, maar sinds Moskou eist dat buitenlandse energieafnemers in roebel betalen, is opnieuw een sterke stijging merkbaar.

De waardevermeerdering van de roebel, die dit jaar de best presterende munt ter wereld is geworden, wordt gestuurd door de hoge opbrengsten van Ruslands export van grondstoffen aan de rest van de wereld en een scherpe daling van de import. Ook mogen Russische huishoudens hun spaargeld niet langer in vreemde valuta opnemen.

Vorige week kwamen Russische beleidsmakers samen op het jaarlijkse economisch forum in Sint-Petersburg om onder andere de recente stijging van de roebel te bespreken. Gevreesd wordt dat de economie hierdoor en door de strenge westerse sancties jegens Moskou in een recessie verzeilt. Vice-premier Andrei Belousov zei dat de roebel overgewaardeerd was en dat de munt beter zou dalen tot 70 à 80 ten opzichte van de dollar.

Renteverlagingen

Bijna twee weken geleden verlaagde de Russische centrale bank nog het belangrijkste rentetarief voor de vierde keer op rij in korte tijd. Met de renteverlagingen hoopt de bank de door westerse sancties getroffen Russische economie te ondersteunen en de waarde van de roebel te drukken.

Op 26 mei werd de rente ook al verlaagd na een noodvergadering van de Russische centrale bank. Die vergadering werd gehouden om de sterke opmars van de Russische roebel af te remmen. Het rentetarief ging toen omlaag van 14 naar 11 procent. De bank liet destijds al weten dat de deur openstaat voor verdere verlagingen.

De rente werd 10 juni verder teruggeschroefd tot 9,5 procent. Economen hadden vooraf gerekend op een verlaging van de rente tot 10 procent. In een verklaring geven de Russische centrale bankiers opnieuw aan dat verdere renteverlagingen op tafel liggen bij de komende vergaderingen.

Eind februari werd de rente in Rusland nog ruim verdubbeld naar 20 procent om de koersval van de roebel en de hoge inflatie in het land tegen te gaan. De roebel verloor toen maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne op 24 februari. Nu is de rente weer terug op het niveau van voor de oorlog.

De centrale bank liet verder weten dat de inflatie in het land een snellere vertraging laat zien dan in april werd verwacht. Ook de economische krimp die voor dit jaar wordt voorzien lijkt kleiner uit te vallen dan eerder werd gevreesd. De inflatie zal naar verwachting dit jaar tussen de 14 en 17 procent uitkomen en verder afnemen tot tussen 5 en 7 procent in 2023. Voor 2024 wordt een terugkeer voorzien van de inflatie naar 4 procent.