Russische oorlogsblogger gedood bij bomaanslag in café Sint-Petersburg

Volgens het staatspersagentschap RIA raakten bij de aanslag 32 anderen gewond, van wie er 10 in kritieke toestand verkeren. Het Russische Staatsonderzoekscomité heeft een moordonderzoek geopend.

Tatarsky, wiens echte naam Maxim Fomim was, had meer dan 560.000 volgers op Telegram. Hij was een van de meest prominente oorlogsbloggers in Rusland die de Russische invasie in Oekraïne sterk verdedigde.

“We verslaan iedereen, we doden iedereen, we beroven iedereen die we moeten beroven”, zei hij in september in een video, tijdens een ceremonie in het Kremlin waarop president Poetin vier bezette regio’s in Oekraïne opeiste als Russisch grondgebied.

Beeldje

Volgens persagentschap TASS was de bom verborgen in een miniatuurbeeldje dat aan Tatarsky werd overhandigd toen hij een groep mensen in het café toesprak. Het Telegram-kanaal Mash plaatste een video waarin de blogger te zien is met een microfoon en een beeldje van een soldaat. De explosie vond enkele minuten later plaats.

Denis Pushilin, de door Moskou geïnstalleerde leider van de bezette provincie Donetsk, heeft met een beschuldigende vinger gewezen naar Oekraïne, zonder bewijs te leveren. “Hij is op gruwelijke wijze vermoord. Terroristen kunnen niet anders. Het regime in Kiev is een terroristisch regime. Het moet worden vernietigd, er is geen andere manier om het te stoppen”, zei hij.

Volgens een Oekraïense presidentiële adviseur, Mykhailo Podolyak, is er in Rusland “binnenlands terrorisme” aan de gang. Hij schreef op Twitter dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Rusland hierdoor wordt verteerd. “De spinnen eten elkaar op in een pot.”

Tweede aanslag op Russische bodem

Tatarsky maakte deel uit van een groep oorlogsbloggers, militaire correspondenten en freelance commentatoren met een legerachtergrond die van het Kremlin de vrijheid hebben gekregen om hun harde standpunten over de oorlog te publiceren.

Het gaat om de tweede moordaanslag op Russische bodem op een persoon die nauw betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. In augustus vorig jaar kwam Darya Dugina, de dochter van een prominente ultranationalist, om bij een bomaanslag in de buurt van Moskou. De Russische veiligheidsdienst beschuldigde de Oekraïense geheime diensten van die aanslag, maar Oekraïne heeft elke betrokkenheid ontkend.