Russische journaliste die schreef over bombarderen burgers in Marioepol overgebracht naar psychiatrische instelling

Maria Ponomarenko uit Barnaoel in het zuidwesten van Siberië werd op 23 april opgepakt in Sint-Petersburg op beschuldiging van het verspreiden van “fake news” op basis van “politieke, ideologische, raciale, nationale of religieuze haat”. Ze riskeert daarvoor tot tien jaar cel.

De vrouw werkte voor de Siberische nieuwssite ‘RusNews’. Volgens de Russische autoriteiten zou ze echter ook verbonden geweest zijn aan het intussen afgesloten nieuwskanaal ‘No Cencorship’ op Telegram. Dat bracht onder meer verslag uit over het Russische bombardement in Marioepol. Zelf ontkent ze dat en ze zegt ook dat er geen enkel bewijs tegen haar is.

Protestacties

Eerder schreef Ponomarenko voor ‘RusNews’ over protestacties tegen de Russische invasie in Oekraïne in de Russische steden Novosibirsk en Sint-Petersburg. Voor haar verslaggeving over de protesten tegen de oorlog werd ze al eerder opgepakt en beboet.

Journalist Maria Ponomarenko from Barnaul, the Altai region was moved from a detention centre to a psychiatric hospital, where she’ll spend next month. Maria was detained in April for writing about the situation in Mariupol;she was charged with ‘writing fakes about Russian army' pic.twitter.com/qM8UeRzMIm — The Siberian Times (@siberian_times) 2 juli 2022

De autoriteiten voerden op 25 april een huisvesting uit bij haar thuis en ondervroegen haar 16-jarige dochter. Ze werd twee dagen later overgebracht naar een detentiecentrum in Sint-Petersburg. Een rechter besliste toen dat ze twee maanden in de cel moest blijven, terwijl het onderzoek tegen haar liep.

Een maand geleden gaf ze vanuit haar cel nog een schriftelijk interview aan Radio Free Europe/Radio Liberty. Daarin beschreef ze de oorlog in Oekraïne als “pijnlijk”, “broedermoord” en “waanzin”. “Ik heb het recht om het een oorlog te noemen. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik heb niet gezwegen. Maar een repressieve machinerie sluit onze mond. Zelfs dan zullen er echter dappere mensen zijn die niet meewerken aan de moord op de burgerbevolking in Oekraïne. We vechten, ook al zijn we met niet veel.”

Nu zou de vrouw volgens ‘RusNews’ en ‘The Siberian Times’ echter overgebracht zijn naar een psychiatrische instelling, waar ze zeker een maand opgesloten zou blijven.

Het Committee to Protect Journalists (CPJ) pleitte eerder al voor haar onmiddellijke vrijlating.