Russische energiemagnaat die oorlog in Oekraïne bekritiseerde sterft na val uit ziekenhuisraam

Volgens Lukoil is de man gestorven ‘na een ernstige ziekte’. Enkele Russische media en het nieuwsagentschap Reuters berichten echter dat hij overleed nadat hij uit het raam van een ziekenhuis in Moskou was gevallen.

“Deze ochtend viel Maganov uit het raam van zijn afdeling in het Centraal Klinisch Ziekenhuis. Hij overleed aan de opgelopen verwondingen”, aldus een anonieme bron aan het Russische persagentschap ‘Interfax’. Ook het Amerikaanse nieuwsagentschap ‘Reuters’ bericht over de dood van Maganov na een val uit het raam, op gezag van een ingewijde.

Wat de val van de Rus heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Naar verluidt is de politie ter plaatse en is er een onderzoek ingesteld.

Het Russische nieuwsagentschap Mash maakt dan weer gewag van zelfmoord. “Ravil Maganov gooide zichzelf van de zesde verdieping van het ziekenhuis aan de Marshala Timoshenko straat”, klinkt het.

‘Vele nationale prijzen’

Lukoil zegt in een persbericht te betreuren aan te kondigen dat Maganov is overleden. Hij “droeg immens veel bij tot de ontwikkeling van niet alleen het bedrijf, maar van de volledige Russische olie- en gassector”, klinkt het. Het bedrijf roemt ook nog de managerskwaliteiten van de voorzitter, die daarvoor “vele nationale prijzen” heeft gekregen.

Maganov ging in 1993 bij Lukoil aan de slag - kort na de oprichting van het bedrijf - en was verantwoordelijk voor het toezicht op de raffinage, de productie en exploratie. In 2020 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van Lukoil, de op een na grootste olieproducent van Rusland. Zijn broer Nail staat aan het hoofd van de middelgrote Russische olieproducent Tatneft.

Hele reeks raadselachtige overlijdens

Het nieuws volgt op de mysterieuze dood van andere Russische zakenmannen. In juli werd de Rus Yury Voronov die banden had met de Russische oliemaatschappij Gazprom, dood aangetroffen nadat hij naar verluidt in het hoofd was geschoten. Het lichaam van de 61-jarige werd gevonden in zijn huis in het dorp Morskie Terasy nabij de Finse Golf.

De 43-jarige Alexander Subbotin, voormalige topman bij het oliebedrijf Lukoil, is in mei dan weer gestorven aan een vermeende paddenvergiftiging.

In de Spaanse badplaats Lloret de Mar werden in april de lichamen gevonden van de rijke Russische zakenman Sergey Protosenya (55), zijn vrouw Natalya (53) en hun 18-jarige dochter. Ze lagen in het landhuis van het gezin.

Eveneens in april werden in een luxueuze flat in Moskou ook al de levenloze lichamen van een andere oligarch en zijn gezin aangetroffen. Vladislav Avayev (51), zijn echtgenote Yelena (47) en hun dochter Maria (13) bleken alle drie doodgeschoten. Vladislav Avayev was een voormalig functionaris van het Kremlin en vicepresident van Gazprombank, de zakenbank van Gazprom, het grootste gasbedrijf ter wereld. Uit die laatste functie nam hij plots ontslag.

Eerder dit jaar waren in Rusland al zes vooraanstaande zakenlui door zelfmoord om het leven gekomen — als die officiële doodsoorzaak tenminste klopt. Vijf van hen waren verbonden met de energiesector en drie werkten voor het nu beruchte Gazprom.

