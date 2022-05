Nieuws Rusland

Russische diplomaat in Genève stapt op uit schaamte over aanval op Oekraïne

Een VN-gebouw in het Zwitserse Genève. Beeld AP

Een Russische diplomaat bij de VN-missie in Genève heeft ontslag genomen uit onvrede over de aanval van zijn land op Oekraïne. De diplomaat Boris Bondarev zei in een afscheidsbrief dat hij ‘zich nog nooit zo voor zijn land had geschaamd’. De aanval is ‘een agressieve oorlog van Poetin tegen Oekraïne en de hele westerse wereld’. Volgens Bondarev is de aanval niet alleen een misdaad tegen Oekraïne, maar ook tegen het volk van Rusland.