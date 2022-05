Russische buitenlandminister: ‘Wat zou Frankrijk doen als België Frans zou verbieden?’

Voor Rusland is de oorlog in Oekraïne noodzakelijk om het land te “denazificeren”. Poetin beweerde bij de inval van Oekraïne op 24 februari dat daar een genocide tegen de Russen plaatsvond. De uitlatingen van Lavrov moeten eveneens in dat kader worden gezien.

“Voor het Westen was het allemaal eender wat er gebeurde met de Russische taal, het Russische onderwijs, met de Russische media, die bij wet verboden werden”, stelde Lavrov op TF1. “Hoe zou Frankrijk bijvoorbeeld reageren als België de Franse taal zou verbieden?”

Lavrov trok ook nog een parallel met twee andere landen. “Of wat zou Engeland doen als Ierland het Engels zou verbieden? In Europa kan men zich dat niet voorstellen. Maar als het gaat over het Russisch, kan dat niemand in Europa iets schelen.”

Tijdens de Maidanrevolutie van 2014 was er ook al onrust in het oosten van Oekraïne door de toenmalige plannen van de overheid om de status van het Russisch als officieel erkende minderheidstaal af te schaffen. Na de val van de pro-Russische regering in Oekraïne werden er door de nieuwe pro-westerse regering wetten aangenomen om het Oekraïens te promoten.

‘Bevrijden’

In hetzelfde interview zei Lavrov dat de Oekraïense Donbas-regio innemen een “onvoorwaardelijke prioriteit” is voor Moskou. Voor Rusland komt het er nu op neer het Oekraïense leger terug te duwen uit Donetsk en Loehansk, twee regio’s die Moskou erkent als onafhankelijke volksrepublieken, om zo de Donbas “te bevrijden” van het “regime van Kiev”, aldus Lavrov.

In de rest van Oekraïne moeten de burgers zelf beslissen over hun toekomst. “Ze moeten beslissen of ze willen terugkeren naar een neonazistisch regime dat bewezen heeft dat het in wezen ‘Russofoob’ is”, zei hij volgens BBC. Dergelijke taal kan wijzen op het organiseren van gecontroleerde referenda om regio’s uit te roepen als onafhankelijke republieken zoals Donetsk en Loehansk. De Oekraïense regering verwacht zo’n stap in de regio Cherson, in het zuiden van het land, waar een pro-Russische administratie werd aangesteld.