‘Russische Aldi’ krijgt njet in Couvin: geen vergunning voor omstreden Russische supermarkt

Volgens de Waalse minister voldoet de discounter niet aan alle criteria om zich te mogen vestigen in Couvin. Zo is er al druk verkeer op de site waar Mere zich wil vestigen, moet het bedrijf er een parking delen met een naburige zaak en moet er ook een spoorwegovergang worden overgestoken om de zaak te bereiken. De minister wijst er bovendien op dat Couvin al heel wat handelszaken heeft, en dat er geen nood is aan een uitbreiding.

Eerste ‘Russische Aldi’ opent deuren in ons land: voor wie eens terug naar de Sovjet-tijd wil reizen

De Russische discounter Mere opende vorige week zijn eerste winkel in ons land, in Opwijk in Vlaams-Brabant. Door de oorlog in Oekraïne is de keten omstreden, maar de winkel kon er toch de deuren openen. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) heeft de Economische Inspectie wel gevraagd de winkel in Opwijk te controleren, om na te gaan of alle regels worden nageleefd.