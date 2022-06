Russisch marineschip vaart Deense wateren binnen tijdens bijeenkomst voor Deense elite

De naamloze oorlogsboot werd voor het eerst om half een ’s nachts waargenomen, ten noorden van het eiland Bornholm in de Oostzee. Op dat eiland werd net een jaarlijks ‘democratiefestival’ gehouden waar ook hooggeplaatste politici en zakenlui aanwezig waren. De Russen verdwenen na een tijdje, maar kwamen enkele uren later weer terug, aldus een mededeling van de Deense marine. Pas nadat de Denen radiocontact wisten te maken verdween de Russische oorlogsbodem, en bleef weg.

Onder de genodigden van het festival op Bornholm waren de Deense premier Mette Frederiksen, en de minister van Buitenlandse Zaken, Jeppe Kofod. Kofod noemde op Twitter de Russische actie ‘een uiterst onverantwoorde, grove en absoluut onacceptabele Russische provocatie in het midden van #fmdk’ (de hashtag van het festival).

‘Dit soort pesterijen werken niet in Denemarken’, aldus Kofod. De minister van Defensie, Morten Bødskov, voegde eraan toe dat Denemarken geen moment in gevaar is geweest, maar dat het ‘moet wennen aan het idee dat de Oostzee een hoogspanningsgebied wordt’.

Denemarken, dat lid is van de Navo, heeft Harpoon-raketten geleverd aan Oekraïne. Volgens de Oekraïense legerleiding is vrijdag een Russisch bevoorradingsschip met twee van die raketten tot zinken gebracht. Het schip zou met wapens onderweg zijn geweest naar Slangeneiland, dat in het begin van de oorlog door Rusland op Oekraïne is veroverd.