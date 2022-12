Rusland zet verkrachters en moordenaars in als kanonnenvoer: ‘Hun leven is voor het Kremlin helemaal niets waard’

Zambiaanse student sneuvelt in Oekraïne voor Wagner

Ergens in Moskou, twee jaar geleden, werd Lemekhani Nyirenda staande gehouden door Russische agenten. De 23-jarige student uit Zambia, die in de Russische hoofdstad kernwetenschappen studeerde, bezorgde pakketjes als bijbaantje. In een van de pakketjes die hij die dag bij zich had, bleken drugs te zitten. Nyirenda werd tot negen jaar cel veroordeeld.

Twee jaar later sneuvelde hij op het slagveld in Oekraïne.

Niet lang daarvoor hadden zijn ouders, wonend in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka, nog een berichtje van hem gekregen. In augustus had Nyirenda laten weten niet langer in de gevangenis te zitten, maar waar hij dan wel was, mocht hij niet zeggen. Zijn vader, Edwin Nyirenda, vertelde eerder vorige maand tegenover de BBC ervan overtuigd te zijn dat hij was geronseld door de Wagner Groep, het huurlingenleger.

Dat werd deze week bevestigd door Wagner-baas Prigozjin. “Jazeker, ik kende hem goed”, vertelde hij aan Reuters. “Hij stierf als held, en was een van de eersten die in in september door de vijandelijke loopgraven braken.”

Volgens de baas van de Wagner Groep had Nyirenda zich vrijwillig aangesloten bij zijn bedrijf. Hoe dat viel te rijmen met het feit dat hij een negenjarige celstraf uitzat, verduidelijkte Prigozjin niet.

Het lichaam van Lemekhani Nyirenda is overgebracht naar grensstad Rostov aan de Don. Pas als het door zijn familie wordt geïdentificeerd, kan de overledene naar Zambia gerepatrieerd worden.

Joris Belgers