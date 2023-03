Rusland verleende al gratie aan 5.000 ex-criminelen nadat ze meevochten in Oekraïne, zegt Wagner-baas

De Wagner Group kreeg een veel prominentere rol in de Oekraïense oorlog nadat het Russische leger vorig jaar een reeks vernederende nederlagen leed. Prigozjin rekruteerde duizenden mannen uit gevangenissen, waarbij hij hen de kans op vrijheid bood in ruil voor het meevechten in enkele van de gevaarlijkste gevechten in Oekraïne.

“Op dit moment zijn meer dan 5.000 mensen met gratie vrijgelaten nadat zij hun contracten met Wagner hebben voltooid”, zei Prigozjin in een audioclip op Telegram. Hij voegde nog toe dat slechts 0,31 procent van hen opnieuw misdaden hebben gepleegd. Dat cijfer ligt volgens hem tien tot twintig keer lager dan de standaardindicatoren.

De Wagner Group heeft heel wat kritiek gekregen voor de beslissing om ex-criminelen in te zetten als soldaten in de oorlog met Oekraïne. Een van de voormalige gevangene verklaarde dat hij nauwelijks training had gekregen voor hij naar het front werd gestuurd en zei ook dat hij niet verwachtte zijn eerste missie te overleven.

Het Witte Huis schatte vorige mand dat ruwweg 30.000 troepen van de Wagner Group al zijn gedood zijn of gewond zijn geraakt sinds februari 2022, het begin van de Russische invasie. Zo klonk het bij een woordvoerder op een persconferentie. Toch is de Wagner Group niet van plan zich terug te trekken. Volgens Bloomberg reageerde Prigozjin vorige week nog dat de Wagner Group in Oekraïne blijft “zolang ons land ons nodig heeft”.