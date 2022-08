‘Rusland verbrandt dagelijks voor miljoenen aan gas’

In de vlam, die op tientallen kilometers afstand te zien is en die eerder deze zomer voor het eerst door Finse burgers net over de grens werd gespot, zou iedere dag meer dan vier miljoen kubieke meter gas worden verbrand.

Experts stellen dat een nieuwe fabriek voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Portovaja, ten noordwesten van Sint-Petersburg, de boosdoener is. Deze fabriek zou vlakbij een station liggen van waaruit eerder grote hoeveelheden gas door de Nord Stream 1 pijpleiding naar Duitsland werd gepompt, voordat Rusland besloot de toevoer door deze gaspijpleiding terug te brengen. Volgens Duitsland is dit om politieke redenen, Rusland zegt dat het nodig is wegens onderhoud.

‘Ongekende hoeveelheden’

Hoewel het verbranden van gas om operationele redenen gebruikelijk is, zijn experts die met de BBC spraken het erover eens dat het hier om “ongekende hoeveelheden” gaat. De vlam werd voor het eerst waargenomen in juni “en verdween vervolgens niet meer”. Eén expert zegt tegen de Britse omroep dat het volledig afsluiten van een gasfabriek technisch lastig is en er daarom door de Russen mogelijk voor gekozen wordt om het gas op deze manier ‘af te fakkelen’.

Klimaatgevolgen