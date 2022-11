‘Rusland slaagt er niet in om de Oekraïners te demotiveren. Ze spreken over de overwinning’

Dag Tom, hoe is het daar? Merk je een verschil met eerdere bezoeken?

“De stad is donker. Straatlantaarns werken niet of nauwelijks, bij veel mensen is het licht uit. Als de avond is gevallen, lopen mensen rond met de lichtjes van hun telefoon om niet te struikelen. Veel verkeerslichten werken niet. Dit is een direct gevolg van de Russische aanvallen op de stroomvoorziening.

“De meeste plekken hebben wel elektriciteit, maar de netbeheerder sluit delen van de stad beurtelings af om de schaarse stroom te kunnen verdelen. Ik moest in een café net betalen terwijl we nog aan het eten waren, omdat deze buurt volgens de serveerster bijna aan de beurt was om afgesloten te worden en pinnen niet meer mogelijk zou zijn. Vijf minuten later viel inderdaad de stroom uit en stak de serveerster kaarsen aan.

“Online is een heel schema te vinden waarin staat welke straten wanneer zonder stroom zitten. Alleen wordt dit niet altijd strikt nageleefd: soms staat er dat je vier uur lang geen stroom zult hebben, maar is het in werkelijkheid acht of zelfs twaalf uur.

“Vandaag ging ook het luchtalarm af, maar ik bemerkte weinig paniek. Dat komt omdat de meeste drones en raketten terechtkomen op kritieke infrastructuur als energiecentrales, verdeelstations en watercentrales, en die liggen meestal buiten de woonwijken. Bovendien werkt de luchtafweer steeds beter, door ervaring en nieuw afweergeschut van andere landen. Oekraïne zegt dat het de meerderheid van de raketten en drones neerhaalt, al kan ik dat niet controleren.”

Het lijkt me een dubbel gevoel voor Oekraïners: enerzijds succes op het slagveld, anderzijds aanvallen op burgerdoelen. Hoe is de sfeer onder de inwoners van Kiev?

“Een paar maanden geleden was het alsof ik in het Kiev van voor de oorlog was, maar door de luchtaanvallen is de spanning teruggekomen. Ik sprak vandaag twee mannen die hun gevluchte vrouwen hadden gezegd dat ze beter nog niet terug kunnen komen.

“Rusland slaagt er desondanks niet in om de Oekraïners te demotiveren. Ik heb eerder de indruk dat ze strijdvaardiger en bozer worden. Ze putten veel hoop uit de ontwikkelingen bij Cherson. Veel is nog onduidelijk over hoe die strijd zich daar voltrekt, maar Oekraïne lijkt aan de winnende hand. Dat is een totaal andere situatie dan deze zomer, toen Oekraïne steeds meer gebied verloor in het oosten. Ik merk dat Oekraïners niet spreken over het einde van de oorlog, maar over de overwinning. Onderhandelen met Poetin is nog altijd geen optie.

“Alleen: nu is het hier nog zo’n 8 graden en is de stroomuitval vooral ongemakkelijk. In de winter kan het 20 graden onder nul worden, dan is dit levensgevaarlijk. Het water wordt hier bovendien met elektrische pompen door de stad verdeeld, waardoor je vaak ook geen water hebt als de stroom uitvalt. Bij temperaturen onder nul kunnen de leidingen kapotvriezen als het water stilvalt. In zulke omstandigheden kunnen de inwoners van Kiev gedwongen zijn te vluchten. Dat is het doemscenario dat de autoriteiten proberen te voorkomen.”

Merk je verder nog iets van de oorlog, bijvoorbeeld dat mensen inzamelingen houden voor het leger?

“Dat is nooit gestopt. In cafés kun je geld geven voor Turkse Bayraktar-drones in plaats van een fooi. Mensen maken kaarsen voor de soldaten, omdat het ook aan het front vroeger donker is. Er wordt ook nog steeds voedsel ingezameld voor het leger.”

Gisteren was je in Boetsja, waar het Russische leger tijdens de bezetting een slachting onder burgers aanrichtte. Hoe gaat het met de inwoners?

“Op het oog lijkt Boetsja weer een normale voorstad van Kiev. Mensen lopen rond met kinderwagens, de gemeentedienst veegt de bladeren bijeen en de winkels zijn open. Hier en daar worden nog wat ramen vervangen of repareert iemand een dak. Intussen heeft de bevolking nog niet verwerkt wat er is gebeurd, merkte ik toen ik sprak met een team van psychologen dat daar werkt.

“Ze beschreven hoe families soms uit elkaar vallen omdat het verwerkingsproces bij de ene anders verloopt dan bij de ander. Er worden nog altijd mensen met serieuze psychologische klachten opgenomen. Oekraïne is geen land waar mensen gemakkelijk naar de psycholoog stappen, en veel mensen komen er nu pas achter hoeveel mentale schade ze hebben opgelopen. Hierdoor is de vraag naar psychologen een halfjaar na de bevrijding alleen maar aan het toenemen, opvallend genoeg.”

Wat ben je de komende tijd verder van plan in Oekraïne?

“Ik wil mee met een groep onderzoekers van oorlogsmisdaden in het noorden van het land. In heel Oekraïne zijn allerlei teams uit binnen- en buitenland bezig om te documenteren wat er hier gebeurt. Dit is de meest gedocumenteerde oorlog uit de geschiedenis aan het worden. Mijn vraag is of het ook de best gedocumenteerde oorlog wordt: in hoeverre worden deze onderzoeken op elkaar afgestemd? Of moeten getuigen keer op keer hun verhaal doen, wat het risico oplevert dat ze zichzelf op details gaan tegenspreken en de verdediging hun hele ooggetuigeverslag in diskrediet kan brengen? Daarnaast ben ik gewoon benieuwd hoe deze teams te werk gaan. Wat treffen ze aan, hoe breng je gerechtigheid?”