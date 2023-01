Rusland mogelijk betrokken bij koranverbranding Zweden, aldus Finland

De rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan kreeg toestemming voor een protest waarbij hij vorig weekend een koran verbrandde bij de Turkse ambassade in de Zweedse hoofdstad. Die toestemming leidde tot woede in Turkije. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet deze week weten dat Zweden voorlopig niet hoeft te rekenen op de steun van Turkije bij het verkrijgen van het NAVO-lidmaatschap. Ook werd een voor februari gepland overleg met Zweden en Finland over de NAVO-toetreding uitgesteld.

“De mogelijke banden van Paludan met Rusland zijn onderzocht en er zijn bepaalde connecties in zijn omgeving gevonden”, zei Haavisto. “Het roept de vraag op of een derde partij, bijvoorbeeld Rusland of een andere partij die tegen het NAVO-lidmaatschap is, probeert te stoken en te provoceren. Dit is onvergeeflijk”.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de opmerkingen van Haavisto.

Zweden en Finland hebben vanwege de oorlog in Oekraïne het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. Het militaire samenwerkingsverband bestaat uit dertig landen en die moeten unaniem instemmen met de toetreding van nieuwe leden. Turkije blokkeert de toetreding van de twee landen tot de NAVO al maanden. Ankara stelt als voorwaarde dat de beide landen tot 130 mensen uitleveren die Turkije beschouwt als Koerdische terroristen of als betrokkenen bij de couppoging van 2016.

Finland wil de procedure om lid te worden samen met Zweden afronden, maar overweegt dat op een later moment alleen te gaan doen als het echt niet opschiet.