Rusland heeft plan om kerncentrale van Zaporizja los te koppelen van het net: welke gevolgen kan dat hebben?

Rusland heeft een plan klaarliggen om de kerncentrale van Zaporizja van het Oerkraïense elektriciteitsnet los te koppelen, meldt de Britse krant The Guardian. Eerder hadden de Verenigde Naties al opgeroepen om de centrale ongemoeid te laten, nadat beelden waren opgedoken van Russische legervoertuigen in de centrale.

Maar volgens Petro Kotin, het hoofd van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom, liggen er al plannen klaar om de centrale van het elektriciteitsnet te halen. “Ze hebben dat plan aan de werknemers in de kerncentrale laten zien, en de werknemers hebben het aan ons getoond”, vertelt Kotin aan The Guardian. “Voorwaarde voor de uitvoering van het plan is dat er ernstige schade is aan de elektriciteitslijnen die de centrale met het Oekraïense net verbinden.”

Kotin vreest dat de Russen nu die lijnen in het vizier zullen nemen om het plan ten uitvoer te kunnen brengen. Volgens Kotin zijn drie van de vier lijnen als gevolg van de oorlog al verwoest, net als twee van de drie back-upverbindingen die de kerncentrale met een andere elektriciteitscentrale verbinden.

De kerncentrale van Zaporizja is de grootste van Europa en levert volgens Energoatom energie voor 4 miljoen huishoudens. Ze ontkoppelen zou Oekraïne dus van een belangrijke stroombron beroven.

Kernsmelting

Maar het Russische plan om de centrale volledig los te koppelen en te verbinden met het Russische net houdt volgens Kotin ook een veiligheidsrisico in, omdat de centrale tijdens de wissel gedurende een periode afhankelijk is van één elektriciteitsbron om water rond te pompen voor de koeling van de reactoren. “Je kan niet meteen van het ene op het andere systeem overschakelen”, aldus Kotin.

Tussendoor zou de koeling afhankelijk zijn van een dieselgenerator, zonder back-up als die het zou begeven. “Anderhalf uur zonder koeling kan al tot kernsmelting leiden”, aldus Kotin. Dat is ook wat gebeurde in de kerncentrale in Fukushima na een stroomuitval door een tsunami. Maar een kernsmelting leidt er niet automatisch toe dat grote hoeveelheden radioactief materiaal vrijkomen, meldden nucleaire experts eerder in een analyse van het veiligheidrisico door het wetenschapsblad Nature. Welke impact zo’n scenario zou hebben op de onmiddellijke en verdere omgeving, is onduidelijk.

De druk op Rusland om inspecteurs van de Verenigde Naties toe te laten in de centrale neemt toe. Volgens Kotin zit er schot in de onderhandelingen en zouden inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap over één à twee weken ter plaatse kunnen zijn.