Rusland gebruikt veto tegen VN-resolutie over verlenging sancties in Mali

De resolutie voorziet in een verlenging met een jaar van het sanctieregime dat in 2017 was ingesteld tegen personen die het vredesakkoord van 2015 in gevaar brengen. Het voorziet ook in de verlenging van het mandaat van het comité van deskundigen dat verantwoordelijk is voor het toezicht daarop. De resolutie kreeg 13 stemmen voor, een onthouding (China) en een stem tegen (Rusland).

Rusland was wel akkoord met een verlenging van de sancties, maar niet met een verlenging van het mandaat van het comité. Net als Mali betwist het de objectiviteit van de deskundigen.

Wagner

Het laatste rapport van het comité, dat vorige week werd gepubliceerd, beschuldigt de Malinese strijdkrachten en hun “buitenlandse veiligheidspartners” van “systematisch en georganiseerd” geweld tegen vrouwen. Vermoedelijk gaat het om leden van het Russische huurlingenleger Wagner.

De sanctieregeling (bevriezing van tegoeden of reisverbod) werd ingevoerd in 2017 en had betrekking op acht personen, waaronder leiders van groepen die het vredesakkoord van 2015 hadden ondertekend en ervan werden beschuldigd dit in gevaar te brengen.