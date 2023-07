Rusland blaast graandeal op: ‘Consumenten gaan de prijs betalen’

Het was een zeldzaam diplomatiek lichtpunt in de Oekraïneoorlog. In juli vorig jaar konden de Verenigde Naties en Turkije samen met de twee strijdende partijen een deal sluiten, zodat Oekraïne toch nog in staat zou zijn om graan uit te voeren. De afspraak was dat vrachtschepen graan en andere voedselproducten mochten exporteren vanuit drie Oekraïense havens: Odessa, Tsjornomorsk en Joezjne.

De schepen voeren via een veilige humanitaire corridor door de met mijnen bezaaide Zwarte Zee. Ze werden geïnspecteerd in Istanbul, zodat Rusland niet hoefde te vrezen dat de schepen gebruikt werden voor wapentransporten naar Oekraïne. De termijn voor de deal moest telkens met 120 dagen verlengd worden. Op vraag van Rusland werd dat na één keer al zestig dagen.

Deadline

Toen de deadline om het akkoord te verlengen maandag opnieuw verstreek, liet Rusland weten dat het zich terugtrok. In een brief aan de Internationale Martieme Organistie (die deel uitmaakt van de VN) maakte het Kremlin bekend dat het de veiligheid van Oekraïense schepen niet meer zou garanderen. De terugtrekking is definitief, zo meldde een Russische vertegenwoordiger bij de VN nog aan het persagentschap Tass. Er staan geen gesprekken gepland om de deal nieuw leven in te blazen.

In een groot deel van de wereld hield men de adem in over de uitkomst van de onderhandelingen. Dankzij het akkoord kon Oekraïne in het voorbije jaar bijna 33 miljoen toen graan verschepen - de helft ervan naar ontwikkelingslanden. Vóór het akkoord steeg de graanprijs naar recordhoogtes en de verwachting is dat hij nu dus weer flink omhoog zal gaan.

De Russische beslissing is internationaal dan ook op heel wat misprijzen onthaald. De Amerikaanse ambassadeur aan de VN sprak van een “gruweldaad”, volgens het Verenigd Koninkrijk gebruikt Poetin honger als een oorlogswapen. Ook António Guterres, secretaris-generaal van de VN, liet zich scherp uit. “Honger plaagt honderden miljoenen mensen”, zei Guterres. “Consumenten worden geconfronteerd met een wereldwijde crisis door de gestegen levensduurte. Zij gaan nu de prijs betalen.”

Ultieme poging

Guterres heeft daarom nog een aantal ultieme pogingen gedaan om Rusland aan boord te houden. In een brief schreef hij bijvoorbeeld dat de VN Rusland zou tegemoetkomen om een apart filiaal op te richten van de lanbouwbank Rosselkhozbank. Dat filiaal zou per hoge uitzondering toegang krijgen tot het internationale betalingssysteem Swift. Maar die uitgestoken hand werd geweigerd, omdat Moskou vond dat te weinig van zijn eisen werden ingewilligd. Het Kremlin eiste onder meer garanties om zelf meer graan en kunstmest naar het buitenland te exporteren.

Ondanks het eerdere optimisme over de graandeal, wezen analisten er eerder al op dat hij de voorbije maanden aan het uitdoven was. Het aantal schepen dat onder het akkoord kon vertrekken daalde stelselmatig. In oktober waren het er nog elf, in juni nog maar twee. De graanschepen moesten inspecties ondergaan voor ze de Zwarte Zee konden verlaten. Maar een aantal graanschepen lag al voor anker voor de kust van Turkije, net omdat Rusland weigerde om de nodige inspecties te laten uitvoeren.