Rusland beschuldigt VS van droneaanval op Kremlin, Witte Huis ontkent formeel

Moskou kwam niet met bewijzen voor de betrokkenheid van Oekraïne of de VS, maar woordvoerder Dmitri Peskov noemde hun ontkenning “totaal bespottelijk”. Het Kremlin beschouwde de droneaanval als een moordaanslag op president Vladimir Poetin, die op dat moment niet aanwezig was in het regeringsgebouw. Poetin werkt donderdag wel gewoon in het Kremlin. Een woordvoerder zegt dat de president “altijd kalm blijft” in dit soort situaties. Er loopt een onderzoek naar de aanslag.

Moskou heeft gezegd terug te zullen slaan, maar houdt nog in het midden wanneer en hoe.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontkende woensdag al dat zijn land iets te maken heeft met de door de Russen gesignaleerde droneaanval van dinsdagavond op het Kremlin.

Washington hecht evenmin veel geloof aan de beweringen uit Rusland. John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, noemt het idee dat de Verenigde Staten betrokken waren “belachelijk”. Hij verzekert dat de VS niets te maken hadden met de aanval, en dat de Amerikaanse regering publiekelijk en privé heeft duidelijk gemaakt dat ze Oekraïne “niet aanmoedigt of in staat stelt” om doelen buiten Oekraïne aan te vallen.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei gisteren al alle berichten uit Moskou “met een grote korrel zout te nemen”. “Ik heb de berichten gezien, maar ik kan ze niet bevestigen”, aldus Blinken. Hij waagde zich niet aan verdere commentaar of speculaties zo lang hij de feiten niet kent.