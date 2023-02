Ruitenwasser Stephaan Du Lion veroordeeld tot levenslang voor viervoudige moord

Het Antwerpse hof van assisen heeft glazenwasser Stephaan Du Lion (58) veroordeeld tot levenslange opsluiting. De verdachte werd eerder al schuldig verklaard aan de moorden op Ariane Mazijn (30) in 1992, Lutgarda Bogaerts (28) in 1993, Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Eve Poppe (38) in 1997.

De Advocaat-generaal, Björn Backx, zag geen enkele verzachtende omstandigheid, ook niet in de ellendige jeugd van de beschuldigde.

Als reactie hierop vroegen de advocaten van Stephaan Du Lion woensdag nog om “hem niet op te geven”. “Als u hem levenslang leeft, dan is dat pure repressie. Oog om oog, tand om tand. Dan geeft u Stephaan op. Nog eens, want in zijn jeugd hebben we hem ook al opgegeven”, zei meester Jente Denckens.

De verdediging vroeg de jury om rekening te houden met zijn medewerking aan het onderzoek en vooral ook met zijn traumatische jeugd. “Het levensverhaal van Stephaan Du Lion leest haast als een handleiding ‘How to raise a serial killer’. Hij is het product van intrafamiliaal geweld”, zei meester Denckens.

Daarop trokken de jury en het hof zich woensdagmiddag terug om in beraad te gaan over de strafmaat. Na 4,5 uur beraadslagen concludeerde de jury dat levenslange opsluiting een gepaste straf is voor de verdachte. In het finale arrest werd onder andere gezegd dat de slachtoffers van Du Lion “werden geconfronteerd met nietsontziend, predatorisch geweld”.

Motivatie strafmaat

“De persoonlijke problematiek van Du Lion was doorslaggevend bij de straftoemeting”, klonk het in de motivering. Er werd een persoonlijkheidsstoornis van het antisociale en narcistische type vastgesteld. Du Lion bevindt zich ook in het grensgebied van enige tot hoge mate van psychopathie. Het risico op herval in nieuwe feiten van (seksuele) agressie is hoog.

De verdachte werd tussen 1985 en 2015 twaalf keer veroordeeld, waaronder twee keer voor aanranding. “Die eerdere veroordelingen hebben niet geleid tot een gedragswijziging in positieve zin en heeft hem ook niet gemotiveerd om hulp te zoeken. Ook twee van zijn ex-partners en zijn kinderen schetsten een somber tot negatief beeld.”

Er werden uiteindelijk geen verzachtende omstandigheden aanvaard, ook niet de traumatische jeugd van Du Lion. “Veel mensen met een moeilijke jeugd worden niet crimineel of gewelddadig, maar groeien op tot functionerende volwassenen. Zijn zussen zijn bijvoorbeeld niet gekend bij politie en justitie. Du Lion is in staat om keuzes te maken en is verantwoordelijk voor zijn eigen daden”, las de voorzitter voor.

Ook de spontane bekentenissen over de moorden op Lutgarda Bogaerts en Maria Van den Reeck werden niet aanvaard als verzachtende omstandigheid.