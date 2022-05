Ruimtecapsule Starliner terug op aarde na ‘extreem succesvolle’ maar niet geheel vlekkeloze demonstratie

Om minder afhankelijk te worden van Russische raketten en modules voor vervoer naar het ISS, richtte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zich enkele jaren geleden tot commerciële partijen. Het meest succesvol is SpaceX, in handen van de wereldberoemde ondernemer Elon Musk, dat sinds 2020 al astronauten naar het ISS brengt met de Crew Dragon. Verschillende pogingen van Boeing om mee te doen, mondden uit in een tranendal – tot nu.

De eerste onbemande testvlucht van de Starliner, eind 2019, kwam nooit aan bij het ISS. Een van de technische problemen zat in een verkeerd lopende interne klok, waardoor een belangrijke koerscorrectie om in de baan van het ISS te belanden op het verkeerde moment werd uitgevoerd. NASA kwam na afloop met maar liefst tachtig verbeterpunten voor Boeing.

De Starliner stond al klaar op het lanceerplatform toen bij poging twee, in de zomer van 2021, bleek dat een deel van de zuurstofkleppen in het voortstuwingssysteem klem zaten. Hierdoor kon de lancering niet doorgaan. Boeing is intussen al 600 miljoen dollar extra kwijt door alle reparatiekosten en nieuwe pogingen.

Rosie the Rocketeer

Donderdagnacht wist Boeing zijn ruimtecapsule dan eindelijk met succes te lanceren. Aan boord zaten honderden kilo’s aan voedsel en andere benodigdheden voor het ruimtestation, evenals testdummy Rosie the Rocketeer en sensoren om te meten wat astronauten zullen ervaren. Na een reis van zo’n 25 uur werd de capsule aan het ISS gekoppeld.

In de vijf dagen die volgden testten astronauten de communicatie- en computersystemen van het ruimtevaartuig. Ook werd het volgeladen met lege luchttanks en ander afval dat terug kon naar de aarde. In de nacht van woensdag op donderdag begon de Starliner aan zijn vier uur durende terugtocht, om met parachutes en gedempt door airbags precies op de voorgenomen plek in de Amerikaanse staat New Mexico te landen.

Helemaal vlekkeloos verliep deze demonstratie overigens niet. Twee grote stuwraketten deden het tijdens de heenreis niet en de temperatuurregulatie vertoonde kuren. Beide storingen waren niet onoverkoombaar, mede door de aanwezigheid van een backup-stuwrakket. De eerste poging tot koppeling met het ISS mislukte vervolgens door een probleem met het koppelingsmechanisme. De tweede poging slaagde wel.

Opluchting

Steve Stich, die het commerciële ruimtevaartprogramma van de NASA leidt, noemde de demonstratie desondanks “extreem succesvol”. Volgens hem zijn alle doelen bereikt. NASA wil niet op één bedrijf hoeven steunen voor zijn vervoer, en heeft daarom baat bij een contract met meerdere commerciële partijen.

Mark Nappi, vicevoorzitter van Boeing, was begrijpelijkerwijs opgelucht. “Op een schaal van 1 tot 10, geef ik dit denk ik een 15.” Mogelijk stappen na deze geslaagde proef eind dit jaar de eerste astronauten in een Starliner om naar het ISS te worden gebracht.