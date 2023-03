Ruimtecapsule SpaceX veilig terug op aarde met bemanning ISS

De vier ruimtevaarders, twee Amerikanen, een Rus en een Japanner, hebben 157 dagen in de ruimte doorgebracht. Ze begonnen zaterdag aan hun terugreis, die enkele keren moest worden uitgesteld wegens slechte weersomstandigheden in de Golf van Mexico. “Het was me het ritje wel”, zei de Amerikaanse astronaut Nicole Aunapu Mann na de zogeheten splashdown tegen de vluchtleiding. “We zijn blij dat we weer thuis zijn.”

Een reddingsschip met personeel van NASA en SpaceX lag klaar in de buurt van waar de Crew Dragon in zee plonsde, niet ver van de kust van Florida ter hoogte van de stad Tampa. De capsule is met bemanning en al aan boord van het schip gehesen en daar geopend. De ruimtevaarders worden aan boord medisch onderzocht en vliegen daarna per helikopter naar het vasteland.

De capsule is met bemanning en al aan boord van het schip gehesen en daar geopend. (11/03/23) Beeld AFP

De vier bemanningsleden - NASA-astronauten Nicole Aunapu Mann en Josh Cassada, astronaut Koichi Wakata van JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), en kosmonaut Anna Kikina van het Russische ruimteagentschap Roscosmos - werden afgelopen oktober naar het ruimtestation gebracht met de SpaceX Crew Dragon-capsule.

Ze hebben de afgelopen maanden experimenten uitgevoerd en onderhoudswerk gedaan aan het twintig jaar oude laboratorium dat rond de aarde cirkelt. Ook werd er flink aan PR gedaan, onder andere door Mann. Ze is lid van de Wailacki-gemeenschap, een bevolkingsgroep die tot de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent behoort. Het is de eerste keer dat iemand van de oorspronkelijke bewoners een ruimtereis heeft gemaakt.

Aan boord van het ISS bevinden zich nu nog zeven astronauten: de Russische kosmonauten Sergej Prokopjev, Dmitri Petelin en Andrej Fedjajev, de Amerikaanse astronauten Frank Rubio, Stephen Bowen en Warren Hoburg, en de Emirati Sultan al-Nijadi.