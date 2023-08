Ruim 70 miljoen euro aan belastingclaims tegen uitzendgroep Randstad

Randstad blijkt dankzij een zeer gunstige deal met de Zwitserse fiscus amper belasting te betalen op het geld dat in Zwitserland toestroomt vanuit ons land. De BBI heeft al voor in totaal 72,68 miljoen euro belastingclaims afgevuurd op verschillende Randstad-bedrijven in ons land die betrokken zijn bij de constructie.

De Belgische Randstad-bedrijven zijn leningen aangegaan bij de Zwitserse poot van Randstad en betalen de in­tres­ten daarop met inkomsten uit ons land. Dankzij een ruling met de Zwitserse fiscus betaalt Randstad maar 1,87 procent belasting op de in­tres­ten die in Zwitserland toestromen. In ons land betalen de Randstad-bedrijven geen belasting op die bedragen, omdat ze al in Zwitserland worden belast.

Fiscaal misbruik

De BBI verwijt Randstad fiscaal misbruik. De Belgische bedrijven zouden geen nood hebben aan die leningen uit Zwitserland en de constructie zou vooral zijn opgezet om hier geen roerende voorheffing te moeten be­talen.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel gaf de BBI eerder dit jaar al gelijk. Randstad gaat beroep aantekenen tegen de vonnissen en heeft ook aangestuurd op een overleg tussen de Zwitserse en de Belgische fiscus.

De Belgische Randstad-bedrijven hebben een groot deel van de ruim 72 miljoen euro aan betwiste belastingaanslagen voorlopig al betaald. Als de groep finaal gelijk zou krijgen, zal ze de bedragen (plus intrest) terugkrijgen van de staat.